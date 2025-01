Remis und Niederlage für Sturm Graz vor CL-Fortsetzung

Für Säumel und Co. gab es keinen Sieg

Von: apa

Zum Abschluss des viertägigen Kurztrainingslagers in Catez ist für Fußball-Meister Sturm Graz ein Sieg ausgeblieben. Unmittelbar nachdem eine “B-Elf” der Steirer auf slowenischem Boden ein 1:1 gegen Orijent Rijeka geholt hatte, kassierte eine andere Formation des Bundesliga-Tabellenführers eine 0:2-Niederlage gegen HNK Rijeka. Vom Ergebnis her gab es somit eine misslungene Generalprobe vor der Fortsetzung der Champions-League-Saison am Dienstag bei Atalanta Bergamo.

“Im zweiten Spiel war von Beginn an gute Energie drinnen, wir sind gut ins letzte Drittel gekommen – haben vielleicht zu wenig auf den Endzweck ausgerichtet gespielt, aber hatten definitiv gute Phasen. Das Ergebnis hat aber natürlich nicht gepasst, wir haben weiter viel zu arbeiten”, resümierte Sturm-Trainer Jürgen Säumel. In der ersten Partie habe man sich gegen den tief stehenden Zweitligisten schwergetan, hätte aber aufgrund vieler Chancen gewinnen können.

Bis auf die leicht angeschlagenen Max Johnston, dem leichte muskuläre Probleme in der Wade zu schaffen machen, und Seedy Jatta, den Rückenprobleme plagen, kam der gesamte Kader zum Einsatz.