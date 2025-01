Ridnaun rüstet sich für Highlight Nummer zwei

Von: mk

Ridnaun – Im Dezember des vergangenen Jahres waren noch Jung-Biathletinnen und -Biathleten aus der ganzen Welt beim IBU Junior Cup im Ridnauntal im Einsatz. Nun steht im Biathlonzentrum in Maiern das nächste internationale Highlight auf dem Programm: Vom 4. bis 8. Februar geht im Norden Südtirols eine Etappe des IBU Cups über die Bühne. Sie bildet auch den Abschluss von drei Wochen Biathlon pur in Südtirol.

Schließlich stehen in den Wochen vor dem IBU Cup in Ridnaun zuerst der IBU BMW Weltcup in Antholz auf dem Programm, ehe in Martell die Europameisterschaften, welche gleichzeitig eine Etappe des IBU Cups sind, stattfindet. Viele Biathletinnen und Biathleten werden also direkt von Martell nach Ridnaun reisen, um dort beim IBU Cup mit von der Partie zu sein. „Es haben sich 330 Biathletinnen und Biathleten aus 39 verschiedenen Nationen angemeldet. Es wird also wieder viel los sein hier in Ridnaun“, freut sich die OK-Präsidentin Maria Theresia Wurzer schon jetzt.

Für diesen Sportlerandrang ist man in Ridnaun gerüstet, schließlich ist dieser Umstand nichts Neues für das erprobte OK-Team um Wurzer. Drei Europameisterschaften, unzählige IBU Cups und IBU Junior Cups und sogar ein Weltcup – als Ersatz für Oberhof im Jahr 1993 – sind im Seitental bei Sterzing schon erfolgreich abgewickelt worden. Generell sind die Vorbereitungen auf einem fortgeschrittenen Stand, wie Wurzer bestätigt: „Wir haben die meisten Arbeiten schon abgeschlossen. Das liegt auch daran, dass wir beim IBU Junior Cup bereits den Großteil erledigt haben, letzthin gab es nur mehr ein paar Kleinigkeiten anzupassen. Trotzdem möchte ich allen im Team für ihren Einsatz danken. Wir sind schon fast startbereit und freuen uns auf den IBU Cup“, sagt Wurzer.

Das Programm steht – und verspricht jede Menge Spektakel

Ebenfalls bereits festgelegt ist das Programm für den IBU Cup in Ridnaun. Und das hat es in sich: Nach dem offiziellen Training am Dienstag, 4. Februar stehen am Mittwoch, 5. Februar zuerst der Sprint der Herren und im Anschluss jener der Damen auf dem Programm. Hierbei geht es dann nicht nur um Punkte für die Gesamtwertung, sondern auch um eine gute Platzierung für die Verfolgung, die am Freitag, 7. Februar nach dem zweiten offiziellen Training am Donnerstag, 6. Februar, ausgetragen wird. Wieder sind zuerst die Herren und dann die Damen an der Reihe.

Abgeschlossen wird der IBU Cup in Ridnaun dann mit dem äußerst spektakulären Massenstart 60, bei dem, wie es der Name schon verrät, 60 Skijäger bei den Herren und 60 Skijägerinnen bei den Damen zeitgleich starten. Sowohl bei der Verfolgung als auch beim Massenstart 60 wird dabei vier Mal am Schießstand geschossen, je zwei Mal liegend und zwei Mal stehend. Im Sprint geht es für die Athletinnen und Athleten hingegen nur zwei Mal am Schießstand vorbei, einmal liegend und einmal stehend.

Programm IBU Cup Ridnaun:

Dienstag, 4. Februar:

Offizielles Training

Mittwoch, 5. Februar:

10.45 Uhr 10km Sprint Herren

14.15 Uhr 7,5km Sprint Damen

Donnerstag, 6. Februar:

Offizielles Training

Freitag, 7. Februar:

11 Uhr 12,5km Verfolgung Herren

13.45 Uhr 10km Verfolgung Damen

Samstag, 8. Februar:

10.45 Uhr 15km Massenstart 60 Herren

13.30 Uhr 12,5km Massenstart 60 Damen