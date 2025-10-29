Aktuelle Seite: Home > Sport > Riesige Ticketnachfrage für NFL-Match in Berlin
Riesige Ticketnachfrage für NFL-Match in Berlin

Mittwoch, 29. Oktober 2025 | 12:35 Uhr
Von: APA/dpa

Die Ticketnachfrage für das NFL-Spiel am 9. November in Berlin zwischen den Indianapolis Colts mit dem Wiener Bernhard Raimann und den Atlanta Falcons hat die Millionengrenze deutlich überschritten. Das sagte Deutschlands NFL-Chef Alexander Steinforth auf einer Pressekonferenz, ohne genaue Zahlen zu nennen. Einige letzte Tickets seien noch aus den ausgelösten Kontingenten im Verkauf. 72.000 Menschen finden im Olympiastadion Platz.

“Wir haben noch einmal leicht höhere Zahlen gesehen als letztes Jahr in München”, meinte Steinforth. Bei den vorherigen Deutschland-Spielen war die Nachfrage ebenfalls riesig. So waren etwa für das Spiel der Tampa Bay Buccaneers gegen Seattle Seahawks in München oder für die Partie der Colts gegen die New England Patriots in Frankfurt je mehr als drei Millionen Ticketanfragen eingegangen.

