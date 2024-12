Ritten gewinnt spektakuläres Topspiel in der Overtime

Von: mk

In der Alps Hockey League feierte am Donnerstag in einem spektakulären Topspiel Titelverteidiger Rittner Buam SkyAlps einen knappen 5:4/OT-Sieg bei S.G. Cortina Hafro. Bereits im ersten Saisonduell behielt Ritten mit 5:4/OT die Oberhand. Außerdem beendete Tabellenführer EK Die Zeller Eisbären die fünf Spiele andauernde Siegesserie der Wipptal Broncos Weihenstephan und SIJ Acroni Jesenice verbesserte sich auf den zweiten Tabellenplatz. In den übrigen beiden Spielen waren die Hockey Unterland Cavaliers und der HC Meran/o Pircher siegreich.

Es ging hin und her in der zweiten Finalneuauflage zwischen Cortina und Ritten und am Ende setzte sich erneut der Titelverteidiger aus Ritten durch und wie bereits am 27. Oktober endete die Partie mit 5:4/OT. Zunächst ging Cortina in der zehnten Minute Führung, aber bis zur 34. Minute zogen die Gäste auf 3:1 davon. Unter anderem erzielte Diego Cuglietta einen Doppelpack. Im Schlussabschnitt ging es dann zur so richtig zur Sache. Erst kam Cortina in die Partie zurück und glich in der 54. Minute aus, ehe zweieinhalb Minuten vor Schluss wieder die Buam durch Alan Lobis in Führung gingen. Für den Schlusspunkt in der regulären Spielzeit sorgte aber Luca Barnabo lediglich neun Sekunden vor Schluss mit dem erneuten Ausgleich. In der Overtime war es schließlich Markus Spinell, der lediglich 21 Sekunden vor dem Ende den Game-Winner erzielte und somit den Tabellendritten Ritten zum ersten Sieg nach zuvor drei Niederlagen in Folge schoss. Der Tabellenfünfte Cortina kassierte die erste Niederlage nach zuvor drei Siegen am Stück.

Tabellenführer Zell am See beendet Siegesserie von Sterzing

Tabellenführer EK Die Zeller Eisbären hat die fünf Spiele andauernde Siegesserie der Wipptal Broncos Weihenstephan beendet. Die Salzburger setzten sich auswärts in einem offenen Schlagabtausch mit 5:3 durch. Nach einen Doppelpack von Hubert Berger führte Zell am See nach 17 Minuten mit 2:0. Doch Sterzing zeigte sich unbeeindruckt und nach 48 Minuten stand es schließlich 3:3-Unentschieden. Bei diesem Spielstand blieb es bis fünf Minuten vor Schluss, doch dann traf Frederik Widen zum 4:3 für die „Eisbären“, wenige Sekunden vor Schluss stellten sie den Endstand per Empty-Netter her.

Heimsieg von Unterland gegen Kitzbühel

Die Adler Stadtwerke Kitzbühel unterlagen bei den Hockey Unterland Cavaliers mit 2:5, womit die Tiroler in der Tabelle auf den vierten Platz abrutschten. Unterland kletterte auf Platz sieben. Zwar gingen die Gäste in der siebenten Minute in Führung, danach übernahm aber das Team aus Neumarkt das Kommando. Bis zur 33. Minute zogen die Cavaliers auf 3:1 davon. Im dritten Spielabschnitt verkürzte Kitzbühel den Rückstand auf 2:3, die Hoffnung der „Adler“ weilte aber nur kurz, denn nur vier Minuten später stellten die Hausherren den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Den Endstand erzielten sie per Empty-Netter.

Meran feiert nächsten Sieg

Der HC Meran/o konnte seinen Aufwärtstrend auch gegen den EC Bregenzerwald fortsetzen. Die Südtiroler, die auf den achten Tabellenplatz kletterten und den zweiten Sieg in Folge feierten, setzten sich mit 3:1 durch. Für Bregenzerwald war es eine von vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen. In der Tabelle liegen die Vorarlberger weiterhin auf Platz elf. In Meran brachte zunächst Fabian Ranftl den ECB in Führung (9.), doch im Mitteldrittel drehten die Hausherren durch einen Doppelpack von Skate Skalde die Partie. Beide Treffer erzielte der Center im Powerplay. Im Schlussabschnitt legte der HCM zwei weitere Treffer nach.

Jesenice neuer Tabellenzweiter

Beim knappen 3:2-Heimsieg von SIJ Acroni Jesenice gegen Tabellenschlusslicht HC Gherdeina valgardena.it ging der neue Tabellenzweite in der neunten Minute in Führung. Bis zur 44. Minute zogen die Slowenen auf 3:1 davon, knapp zwei Minuten vor Schluss kamen die Gäste aber noch auf 2:3 heran, der Ausgleich gelang ihnen in der Folge aber nicht mehr, weshalb sie bereits die vierte Niederlage am Stück kassierten. Für Jesenice war es der dritte Sieg in Folge.

Alps Hockey League:

Donnerstag, 19.12.2024:

SIJ Acroni Jesenice – HC Gherdeina valgardena.it 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Referees: LESNIAK, UNTERWEGER, Arlic, Javornik. | Zuschauer: 300

Goals JES: 1:0 Valtola O. (9.), 2:0 Cimzar T. (29.), 3:1 Selan M. (44.)

Goals GHE: 2:1 Deluca S. (30.), 3:2 Prosofsky K. (58.)

Hockey Unterland Cavaliers – Adler Stadtwerke Kitzbühel 5:2 (1:1, 2:0, 2.1)

Referees: EGGER, STEFENELLI, Fecchio, Pace. | Zuschauer: 309

Goals CAV: 1:1 Galassiti G. (8.), 2:1 Samitis K. (24.), 3:1 Sanoll S. (33.), 4:2 Girardi D. (51.), 5:2 Remolato N. (60./EN)

Goals KEC: 0:1 Lippitsch J. (7.), 3:2 Lippitsch J. (47.)

Wipptal Broncos Weihenstephan – EK Die Zeller Eisbären 3:5 (1:3, 1:0, 1:2)

Referees: LAZZERI, VIRTA, Formaioni, Rinker. | Zuschauer: 583

Goals WSV: 1:3 Capannelli A. (20.), 2:3 Galimberti T. (35.), 3:3 Hackhofer F. (48.)

Goals EKZ: 0:1 Berger H. (10.), 0:2 Berger H. (17.), 0:3 Egger M. (19.), 3:4 Widen F. (56.), 3:5 Johansson R. (60./EN)

HC Meran/o Pircher – EC Bregenzerwald 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Referees: BENVEGNU, RUETZ, Cusin, Rivis. | Zuschauer: 200

Goals HCM: 1:1 Skalde S. (22./PP1), 2:1 Skalde S. (25./PP1), 3:1 Gellon D. (45.), 4:1 Fuchs J. (60.)

Goal ECB: 0:1 Ranftl F. (9.)

S.G. Cortina Hafro – Rittner Buam SkyAlps 4:5/OT (1:0, 0:3, 3:1)

Referees: RIVIS, SORAPERRA, Grisenti, Scalzeri. | Zuschauer: 410

Goals SGC: 1:0 DiTomaso G. (10./PP2), 2:3 Ushnev N. (42.), 3:3 DiTomaso G. (54.), 4:4 Barnabo L. (60.)

Goals RIT: 1:1 Marzolini M. (28.), 1:2 Cuglietta D. (29./PP1), 1:3 Cuglietta D. (34.), 3:4 Lobis A. (58./PP1), 4:5 Spinell M. (65./OT)