Ritten gewinnt Torfestival im Spitzenspiel

Bozen – Die Rittner Buam SkyAlps feierten am Dienstag einen 6:5-Shootout-Erfolg gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan und verteidigten damit die Tabellenführung in der Alps Hockey League. Doch auch die österreichischen Verfolger EK Zeller Eisbären, Red Bull Hockey Juniors und der EC Bregenzerwald waren erfolgreich. Während der HC Gröden in Jesenice gewann, verbuchten die Steel Wings Linz AG ein Shutout.

Dass es sich beim Duell zwischen den Buam (1.) und den Broncos (5.) nicht nur um ein Südtiroler Derby, sondern auch um ein Topspiel in der Alps Hockey League handelte, zeigte sich von Anfang an. Im ersten Powerplay schlugen die Rittner in Person von Geburtstagskind Kevin Fink zu. Postwendend mussten die Gastgeber in Unterzahl ran und Sterzing antwortete mit dem 1:1 durch Topatigh. Das muntere Offensivspektakel ging weiter: Ritten zog zunächst auf 3:1 davon, doch im Mittelabschnitt gelang den Broncos wieder der Ausgleich. So ging es auch weiter, Ritten legte zum 4:3 und 5:4 vor, doch James Livingston – der wie Rittens Max Coatta einen Doppelpack schnürte – sorgte in der 55. Minute für das 5:5. Weder in der verbleibenden Spielzeit noch in der Overtime fiel ein weiterer Treffer, sodass das Penaltyschießen entscheiden musste. Dort traf nur Szypula, während Furlong alle drei Versuche entschärfte und den Extrapunkt für die Buam sicherte.

Siege für österreichisches Verfolgertrio

Der EK Zeller Eisbären bleibt erster Verfolger. Die Salzburger mussten in Celje ohne Philipp Mair, Alexander Lahoda, Max Stiegler, Max Zimmermann und Stephan Rossmann auskommen, feierten am Ende aber einen 4:2-Erfolg. Schon in der zweiten Spielminute traf Nick Huard zur Führung, wenige Augenblicke später durfte der 32-jährige Kanadier abermals jubelnd abdrehen – 0:2. Im zweiten Drittel wurden die Hausherren besser, der nächste Treffer gelang aber erneut Zell am See: Clemens Paulweber baute die Führung aus. Zwar verkürzte Mark Cepon in doppelter Überzahl, ein zweiter Paulweber-Treffer sorgte aber für die Entscheidung.

Die Red Bull Hockey Juniors verteidigten Rang drei mit einem 8:3-Heimsieg über Fassa. Im ersten Drittel gingen die Italiener früh mit zwei Toren in Führung. Die Hausherren drehten das Spiel jedoch prompt auf 4:2. Im Mittelabschnitt erhöhte Alexander Rebernig mit seinem ersten Treffer in der Alps Hockey League auf 5:2, gleich darauf traf Paul Noll sogar zur Vier-Tore-Führung. Am Ende feierten die Red Bulls ihren höchsten Heimsieg in dieser Saison.

Der EC Bregenzerwald bleibt punktegleich mit den Salzburgern auf Platz vier. Die Tupamäki-Truppe gewann das Derby gegen Lustenau vor über 2.000 Zusehern klar mit 5:1. Das Powerplay wurde zum entscheidenden Faktor, erzielten die Hausherren doch gleich drei Tore in Überzahl. Richard Schlögl eröffnete den Torreigen in der achten Minute, mit gleich zwei Toren bei numerischer Überlegenheit sorgte Erik Embrich für die Entscheidung. Bregenzerwald feierte damit den achten Sieg in Folge und revanchierte sich für die Niederlage im ersten Saisonderby.

Jesenice und Cortina kassieren Niederlagen

Im Rennen um die Top sechs mussten neben Sterzing auch Jesenice und Cortina Niederlagen hinnehmen. Der amtierende Meister musste sich zu Hause gegen Gröden mit 1:6 geschlagen geben. Die effizienten Südtiroler legten mit vier Toren im ersten Drittel den Grundstein zum Sieg. Anthony DeLuca traf in der 44. Minute zum Endstand und bejubelte dabei auch einen Hattrick. Gröden gewann damit drei der letzten vier Auswärtsspiele in Jesenice. Die Slowenen fielen damit auch aus den Top-6, denn Cortina holte zumindest einen Punkt.

Der AHL-Vizemeister musste sich in einer turbulenten Partie zu Hause gegen Unterland mit 3:4 nach Verlängerung geschlagen geben. Die Gäste erzielten spät im Startdrittel den ersten Treffer, und holten sich nach einem zwischenzeitlichen Rückstand im dritten Abschnitt die Führung zurück. Cortina glich zwar 15 Sekunden vor dem Ende aus, Aleksi Käyrä traf dann aber in Unterzahl zum Auswärtssieg der Cavaliers.

Kitzbühel behält die Nerven, Shutout für Steel Wings

Gegen den HC Meran bleibt der EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel in dieser Saison weiter ungeschlagen: Am Dienstagabend ergatterten die Tiroler einen knappen 5:4-Sieg. Dabei gaben die Gäste eine 4:1-Führung aus der Hand, die Südtiroler glichen mit drei Treffern aus. Im Powerplay schlug der KEC in einer hitzigen Schlussphase aber erneut zu, Fritz Schröder sorgte drei Minuten vor der Schlusssirene für den Endstand.

Wie schon im ersten Saisonduell feierten die Steel Wings auch im Heimspiel gegen das KAC Future Team ein Shutout. Die Oberösterreicher, die vor allem in den ersten 40 Minuten klar tonangebend waren, gingen durch Kilian Rappold und Sebastian Wilding schnell mit 2:0 in Führung. Am Ende gewannen die Linzer 4:0, Goalie Martin Reder verbuchte dabei 19 Saves.

Alps Hockey League, 19.12.2023:

