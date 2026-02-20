Ritten und Gröden buchen Pre-Playoff-Ticket

Von: luk

Bozen – In der Alps Hockey League konnten am Donnerstag in der Qualification Round B die Rittner Buam SkyAlps mit einem 6:0-Erfolg gegen Jesenice sowie der HC Gherdeina valgardena.it, der den EC Bregenzerwald mit 5:2 bezwang, ihr Pre-Playoff-Ticket fixieren. Außerdem setzten sich in der Master Round die Wipptal Broncos Weihenstephan in einem High-Scoring-Game gegen KHL Sisak mit 6:5 nach Shootout durch und der HC Migross Asiago behielt gegen die Red Bull Hockey Juniors knapp mit 2:1 die Oberhand. Drama pur herrscht in der Qualification Round A: Der HC Meran/o Pircher übernahm durch einen 4:1-Heimsieg gegen die Adler Stadtwerke Kitzbühel die Tabellenführung, während die Tiroler auf den letzten Platz abrutschten. Alle vier Teams sind nur durch einen Punkt getrennt, da auch die Hockey Unterland Cavaliers den S.G. Cortina Hafro mit 4:2 bezwangen.

Ritten und Gröden stehen in den Pre-Playoffs

Die Rittner Buam SkyAlps und der HC Gherdeina valgardena.it dominieren die Qualification Round B und fixierten vorzeitig die Qualifikation für die Pre-Playoffs. Nur 48 Stunden nach dem 3:2-Auswärtssieg bei HDD Jesenice setzte sich Spitzenreiter Ritten zu Hause klar mit 6:0 durch. Gröden wiederum ließ nach dem 2:0-Auswärtssieg beim EC Bregenzerwald am Dienstag einen klaren 5:2-Heimsieg folgen. In der Tabelle hat Ritten mit elf Punkten einen Punkt Vorsprung auf Gröden, während der Dritte Jesenice ebenso wie Bregenzerwald erst drei Punkte auf dem Konto hat. Diese beiden Teams werden somit den dritten Pre-Playoff-Teilnehmer dieser Gruppe unter sich ausmachen.

Beim klaren Heimsieg von Ritten war Diego Cuglietta der Mann des Spiels. Der Center erzielte die Treffer zum 1:0 und 2:0 und bereitete zudem das 4:0 und 5:0 vor. Zudem konnte Torwart Colin Furlong alle 31 Schüsse parieren und sein viertes Saison-Shutout feiern.

Beim klaren Heimerfolg von Gröden vor 1.100 Fans brillierten Simon Pitschieler und Carmine Buono mit jeweils einem Doppelpack. Bereits nach 27 Minuten lag die Furie komfortabel mit 5:1 in Führung. Für Bregenzerwald war es bereits die sechste Niederlage in Folge.

Knapper Heimsieg für Asiago gegen Salzburg

In der Master Round kommt Grunddurchgangssieger Red Bull Hockey Juniors nicht in Schwung. Im dritten Spiel setzte es für den Tabellenzweiten bereits die zweite Niederlage – wenn auch knapp – mit 1:2 beim Viertplatzierten HC Migross Asiago, die nun nur noch einen Punkt Rückstand auf die Juniors haben. Asiago erwischte vor 1.500 Fans einen starken Start und lag bereits nach 14 Minuten durch Tore von Lucas Chiodo (8.) und Nick Porco (14./PP1) mit 2:0 in Führung. Erst in der 36. Minute konnten die Juniors durch Paul Oberhauser verkürzen. Doch die Defensive von Asiago und Goalie Rudy Rigoni ließen in der Folge nichts mehr zu, womit es am Ende der zweite Sieg von Asiago im vierten Saisonduell mit Salzburg wurde.

Sterzing gewinnt Torfestival in Sisak

Im vierten Master Round-Spiel holten die Wipptal Broncos Weihenstephan ihren ersten Sieg. Bei einem Torfestival in Sisak setzten sich die Broncos mit 6:5 nach Shootout durch. In der Tabelle liegen sie mit drei Punkten dennoch weiterhin am Tabellenende, während Sisak trotz der zweiten Niederlage im dritten Spiel Dritter bleibt. Die Kroaten gingen in der siebten Minute in Führung, doch bis zur 24. Minute zogen die Broncos auf 4:1 davon. Bryson Cianfrone traf dabei doppelt. Angetrieben von mehr als 1.500 Fans gab sich Sisak jedoch nicht geschlagen und verkürzte bis zur 40. Minute auf 3:4. In der 43. Minute gelang Kim Sang Yeob der Ausgleich. Für den Südkoreaner war es bereits der zweite Treffer des Abends, ehe er in der 53. Minute sogar seinen Hattrick perfekt machte und auf 5:4 für die Hausherren stellte. Sterzing ließ sich davon jedoch nicht beirren und glich in der 55. Minute durch Alex Zecchetto aus. Alle Tore vom 3:4 bis zum 5:5 fielen im Powerplay. Da in der regulären Spielzeit und in der Overtime keine Entscheidung fiel, musste das Shootout her. Dort verwandelte Franco Sproviero den entscheidenden Penalty zugunsten von Sterzing.

Drama in Qualification Round A

In der Qualification Round A ist nach vier von sechs Spieltagen weiterhin alles offen. Der HC Meran/o Pircher übernahm durch den 4:1-Heimsieg gegen die Adler Stadtwerke Kitzbühel die Tabellenführung, punktgleich mit S.G. Cortina Hafro, das bei den Hockey Unterland Cavaliers mit 2:4 unterlag. Unterland verbesserte sich durch diesen Sieg auf Rang drei und liegt nur einen Punkt hinter dem Spitzenduo. Die Adler Stadtwerke Kitzbühel rutschten hingegen auf den letzten Platz ab – ebenfalls nur einen Punkt hinter der Tabellenspitze. Die letzten beiden Spieltage versprechen somit Hochspannung.

Meran lief zunächst einem Rückstand hinterher, nachdem Moritz Matzka Kitzbühel in der elften Minute in Führung brachte. Durch Treffer in der 24. und 32. Minute drehten die Gastgeber die Partie. Erst in den letzten 20 Sekunden sorgten zwei weitere Tore für die endgültige Entscheidung.

Auch Unterland geriet früh in Rückstand, konnte jedoch bis zur 22. Minute auf 3:1 davonziehen. Nach dem Anschlusstreffer Cortinas in der 40. Minute blieb auch diese Partie bis zum Schluss offen. Erst 20 Sekunden vor Spielende machten die Hausherren mit einem Empty-Net-Treffer alles klar.

Alps Hockey League

Do, 19.02.2026

Master Round:

KHL Sisak – Wipptal Broncos Weihenstephan 5:6/SO (1:2, 2:2, 2:1, 0:0)

Referees: LEBEN, VOICAN, Legat, Preiser

Goals SIS: 1:0 Zavrski F. (7.), 2:4 Yeob K. (26.), 3:4 Larionovs D. (40./PP1), 4:4 Yeob K. (43./PP1), 5:4 Yeob K. (53./PP1)

Goals WSV: 1:1 Cianfrone B. (11.), 1:2 Zandegiacomo L. (20.), 1:3 Kruselburger L. (23.), 1:4 Cianfrone B. (24.), 5:5 Zecchetto A. (55./PP1), 5:6 Sproviero F. (65./PS)

HC Migross Asiago – Red Bull Hockey Juniors 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Referees: HOLZER, STEFENELLI, Fecchio, Rinker

Goals HCA: 1:0 Chiodo L. (8.), 2:0 Porco N. (14./PP1)

Goal RBJ: 2:1 Oberhauser P. (36.)

Qualification Round A:

HC Meran/o Pircher – Adler Stadtwerke Kitzbühel 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Referees: MOSCHEN, VIRTA, Dummermuth-Haas, Zacherl

Goals HCM: 1:1 Fuchs J. (24.), 2:1 Cruseman F. (32./PP1), 3:1 Cruseman F. (60./EN), 4:1 Gellon D. (60.)

Goal KEC: 0:1 Lippitsch J. (11.)

Hockey Unterland Cavaliers – S.G. Cortina Hafro 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Referees: BULOVEC, SNOJ, Bergelj, Miklic

Goals HCU: 1:1 Eriksson J. (8.), 2:1 Galassiti G. (15./PP1), 3:1 Potsinok M. (22./PP1), 4:2 Galassiti G. (60./EN)

Goals SGC: 0:1 Pompanin F. (3.), 3:2 Sanna M. (40.)

Qualification Round B

Rittner Buam SkyAlps – HDD Jesenice 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Referees: PINIE, WINKLER, Abeltino, Brondi

Goals RIT: 1:0 Cuglietta D. (14.), 2:0 Cuglietta D. (32./PS), 3:0 Kostner S. (39.), 4:0 Crespi J. (48.), 5:0 Spornberger L. (59.), 6:0 Öhler R. (60./PP2)

HC Gherdeina valgardena.it – EC Bregenzerwald 5:2 (3:1, 2:1, 0:0)

Referees: BENVEGNU, SORAPERRA, Cristeli, Rivis

Goals GHE: 1:0 Buono C. (7.), 2:1 Pitschieler S. (14.), 3:1 Luisetti M. (14.), 4:1 Pitschieler S. (23./SH1), 5:1 Buono C. (27.)

Goals ECB: 1:1 Laaksonen T. (10.), 5:2 Brunner S. (35.)