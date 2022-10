Rittner Buam SkyAlps fallen dem Ligaschreck zum Opfer

Neumarkt – Die Rittner Buam SkyAlps kehren mit leeren Händen aus Neumarkt zurück. Am Donnerstagabend mussten sie sich dem Liganeuling Hockey Unterland Cavaliers „Bacio della Luna“ nach einer torreichen Partie mit 4:7 geschlagen geben.

Mit dabei in der Würth Arena von Neumarkt war auch der finnische Neuzugang Janne Tavi. Der setzte sich auch gleich in Szene: Nach zwei Minuten tauchte er alleine vor Giovanelli auf, doch der Unterland-Goalie war zur Stelle. Danach übernahmen die lauffreudigen Gastgeber das Ruder der Partie und kahmen durch Haarala (5.), Florian Wieser (8.) und Markkula (12.) auch zu guten Möglichkeiten. In der 13. Minute klappte es dann für die Cavaliers: Nach einem Schuss von Kokoska kam Gabriel Galassiti als erster zum Puck und versenkte ihn zur Führung (13.04). Die Rittner Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Nachdem Robert Öhler ein Bully gewann, kam der Puck zu Cardwell, der in schnurstracks ins Kreuzeck hämmerte – ein Traumtor (14.44). Nur 34 Sekunden später stand es schon 2:1 für die Rittner Buam, nachdem Marzolini Giovanelli aus spitzem Winkel alt aussehen ließ (15.18). In der Schlussphase war Rittens Goalie Hawkey noch ein paar Mal glänzend zur Stelle, sodass es bei der knappen Führung in die Kabinen ging.

Mit Beginn des zweiten Drittels schickte Coach Heiskanen Hannes Treibenreif für Hawkey ins Tor, der gleich alle Hände voll zu tun hatte. Zunächst überlebten die Rittner Buam eine 3-gegen-5-Unterzahl, doch in der 24. Minute erzielte Florian Wieser – wieder in Überzahl – den 2:2-Ausgleich (24.04). Wieder versuchten die Buam zu antworten und in der 30. Minute gelang das 3:2, nachdem Spinell das Auge für Simon Kostner hatte, der per Direktabnahme einnetzte (30.25). Zwei Minuten später war Haarala nach einem Sullmann-Schuss als erster am Puck und erzielte den erneuten Ausgleich (32.25). Je ein Aluminiumtreffer pro Seite läuteten die Schlussphase des Mitteldrittels ein, indem den Cavaliers der Durchbruch gelang: Zuerst musste Graf einen Traumpass von Remolato nur noch einschieben (38.29), dann war wieder Haarala vor Treibenreif am schnellsten und erhöhte auf 5:3 für die Gastgeber (39.45).

Im Schlussdrittel waren die Rittner Buam gefordert und so kamen sie auch aus der Kabine. Nach zwei Minuten verkürzte Hofer von der blauen Linie mit einem Schuss, den Giovanelli wohl hätte halten können (42.28). Dafür patzte auch Treibenreif auf der Gegenseite, als er einen harmlos erscheinenden Schuss von Haarala nicht zu fassen bekam und der Puck langsam ins Tor rutschte (45.45). Die Buam hatten dann auch noch Pech, als ein satter Schuss von Insam nur ans Quergebälk krachte (48.). In der Schlussphase ging es dann auch härter zu. Die Rittner suchten den Anschluss auf Biegen und Brechen, doch es schaute nur noch ein Gegentor heraus. In der 58. Minute traf Haarala ins leere Tor, nachdem Treibenreif gerade erst für einen Feldspieler Platz gemacht hatte (58.25). Damit war die Niederlage besiegelt.

Hockey Unterland Cavaliers – Rittner Buam SkyAlps 7:4 (1:2, 4:1, 2:1)

Tore: 1:0 Gabriel Galassiti (13.04), 1:1 Cardwell (14.44), 1:2 Marzolini (15.18), 2:2 Wieser (24.04/PP), 2:3 Simon Kostner (30.25), 3:3 Haarala (32.25), 4:3 Graf (38.29), 5:3 Haarala (39.45), 5:4 Hofer (42.28), 6:4 Haarala (45.45/PP), 7:4 Haarala (58.25/EN)