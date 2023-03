Rittner Buam SkyAlps haben am Samstag Matchpuck

Klobenstein – Die Rittner Buam SkyAlps haben sich mit dem zweiten Overtime-Sieg in Folge den ersten Matchpuck der Viertelfinalserie gegen den EC „die Adler“ Stadtwerke Kitzbühel gesichert. Dank des Treffers von Julian Kostner setzten sich die Blau-Roten am Donnerstag in der Ritten Arena mit 3:2 durch.

Für die Rittner Buam SkyAlps gab es gleich schon eine erfreuliche Nachricht zu vermerken: Kapitän Simon Kostner durfte nach mehrwöchiger Verletzungspause wieder zurück auf das Eis. Nach einer recht unspektakulären Anfangsphase erzielten seine Buam Mitte des ersten Drittels auch die Führung: Ein missglückter Insam-Schuss schlitterte zu Quinz in den Slot, der den Puck unter Mochers Schoner vorbei ins Tor schob (11.14). Danach drückte Kitzbühel auf den Ausgleich, doch die Rittner Defensive um Torhüter Hawkey – er konnte in den Playoffs bislang mit einer Fangquote von über 96 Prozent überzeugen – ließ keinen Ausgleichstreffer zu.

Das änderte sich mit Wiederbeginn. Dann überraschte ein satter Lahnaviik-Schuss Hawkey und flog genau ins rechte Kreuzeck (22.11). Die Rittner Antwort ließ aber nicht lange auf sich warten. Dreieinhalb Minuten später traf Julian Kostner aus spitzem Winkel zur erneuten Führung für die Buam, nachdem ein Abpraller nach Cardwell-Schuss zu ihm geschlittert war (24.56). Cardwell (27.), Jakob Prast (28.) und Robert Öhler (30.) vergaben weitere gute Chancen für die Buam, während auf der Gegenseite Hawkey mit einem Glanzreflex gegen Kuronen zur Stelle war (31.). In einer von viel Härte geprägten Schlussphase des Mitteldrittels änderte sich nichts mehr am Ergebnis.

Im Schlussdrittel drückte Kitzbühel auf den Ausgleich, die besten Chancen der Anfangsphase hatten aber die Rittner Buam. Zuerst traf Julian Kostner nach einem Querpass von Tavi das Außennetz aus guter Position (44.), dann wurde ein Spinell-Schuss von einem gegnerischen Schlittschuh abgefälscht, sodass der Puck knapp vorbei ging (45.). Kitzbühel wurde erstmals in der 48. Minute gefährlich, als zuerst Lahnaviik und dann Ludin am herausragenden Hawkey scheiterten. Dann glichen die Nordtiroler aber doch aus: Eine schön herausgespielte Aktion vollendete Bolterle vom zweiten Pfosten zum 2:2 (51.17). Im Rest des dritten Drittels gab es noch einige Strafen, aber keine Tore, sodass es wie auch am Dienstag in die Overtime ging.

In der hatten wieder die Rittner Buam SkyAlps das Glück des Tüchtigen. Nach nicht einmal vier Minuten stand Julian Kostner im Slot goldrichtig und gab Mocher zum 3:2 das Nachsehen. Damit haben die Rittner Buam nun am Samstag in Kitzbühel den ersten Matchpuck der Viertelfinalserie gegen den EC Kitzbühel.

Rittner Buam SkyAlps – EC „die Adler“ Stadtwerke Kitzbühel 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Tore: 1:0 Quinz (11.14), 1:1 Lahnaviik (22.11), 2:1 Julian Kostner (24.56), 2:2 Bolterle (51.17), 3:2 Julian Kostner (63.47)