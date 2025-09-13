Aktuelle Seite: Home > Sport > Rittner Buam SkyAlps schlagen Asiago im letzten Test
Knapper 4:3-Testspielerfolg

Rittner Buam SkyAlps schlagen Asiago im letzten Test

Samstag, 13. September 2025 | 20:38 Uhr
Klobenstein – Das dritte Testspiel der Rittner Buam SkyAlps wurde dieses Mal in der regulären Spielzeit beendet. Gegen HC Asiago, das am kommenden Samstag für das erste Meisterschaftsspiel erneut in der Ritten Arena zu Gast sein wird, setzten sich die Buam auf ihrem Hochplateau mit 4:3 durch.

Das erste Drittel des dritten und letzten Testspiels gegen Asiago bot gleich jede Menge Unterhaltung. Mbow eröffnete das Torspektakel für die Gäste im Powerplay (4.37), doch Ritten schlug binnen weniger Minuten doppelt zurück. Zuerst glich Insam aus (5.25), dann legte Manuel Öhler nach (8.05). Rigoni glich die Partie zwei Minuten nach dem 2:1 wieder aus (10.05), doch wieder hatte Ritten eine passende Antwort parat und Kostner beförderte die Scheibe kurz vor Ende des Startdrittels zum 3:2 ins Netz (19.17). Im zweiten Drittel zeigte sich dann auch Rittens Powerplay-Garde, als Cuglietta im Überzahlspiel das 4:2 besorgte (24.15). Zwar kam Asiago durch Porco (47.25) im Schlussdrittel noch einmal ans Ergebnis ran, als Sieger gingen aber die Rittner Buam vom Eis.

Für die Rittner Buam SkyAlps ist die Testspielphase nun beendet. Am kommenden Samstag, 20. September gastiert um 18 Uhr wieder der HC Asiago in der Ritten Arena. Dann geht es aber um die ersten Punkte in der Alps Hockey League.

Rittner Buam SkyAlps – HC Asiago 4:3 (3:2, 1:0, 0:1)

Tore: 0:1 Mbow (4.37/PP1), 1:1 Insam (5.25), 2:1 Manuel Öhler (8.05), 2:2 Rigoni (10.05), 3:2 Kostner (19.17), 4:2 Cuglietta (24.15/PP1), 4:3 Porco (47.25)

© 2025 First Avenue GmbH
 