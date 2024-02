Rittner Buam SkyAlps seit sechs Spielen ohne Punktverlust

Zell am See – Die Siegesserie in der Master Round geht weiter! Die Rittner Buam SkyAlps haben am Samstagabend den EK Die Zeller Eisbären mit einem hochverdienten 5:2 besiegt und führen die Tabelle nun mit neun Punkten Vorsprung an. Seit sechs Spielen haben die Blau-Roten keinen einzigen Punkt hergegeben.

Nach dem Grunddurchgang führten die Rittner Buam in der Tabelle vor den Eisbären, seit Beginn der Master Round sind die Pinzgauer aber in ein kleines Formtief gefallen. Das zeigten sie am Samstag in der prall gefüllten Zeller Eishalle aber nicht. Von Anfang an boten sich beide Mannschaften ein attraktives Spiel mit hohem Forechecking und guten Chancen hüben wie drüben. Der einzige Unterschied im ersten Drittel: Während Ritten im einzigen Powerplay ein Tor erzielte – Spinell traf per Direktabnahme nach Marzolini-Pass genau in der Sekunde, als die Zeller Strafe ablief (17.22) – versäumte Zell am See das in gleich zwei Überzahlmöglichkeiten, sodass es nach dem ersten Seitenwechsel auch 1:0 für die Gäste stand.

Nach der Rückkehr auf das Eis waren gerade einmal zwei Minuten vergangen, als der nächste Rittner Spieler jubelnd abdrehte. Der Assistgeber war mit Marzolini derselbe, Torschütze war dieses Mal aber Prast, der einen Schuss seines Mitspielers vor Zell-am-See-Goalie Zimmermann perfekt abfälschte (22.16). In der Folge stemmten sich die Gastgeber gegen den Rückstand, blieben aber immer wieder am überragenden Furlong und das ein oder andere Mal auch am eigenen Unvermögen hängen. So verpasste Lahoda kurz vor dem Powerbreak allein vor Furlong das sichere 1:2 (30.). Das nutzten die Buam zur Vorentscheidung: Binnen etwas mehr als 40 Sekunden trafen zuerst Giacomuzzi (31.26) und dann Marzolini (32.09), beide Male nach Lobis-Vorlage, und schraubten das Ergebnis auf 4:0 in die Höhe. Sekunden vor Schluss des Mitteldrittels kamen die Zeller noch zum Ausgleich durch Putnik (39.56), für die Buam schaute es aber richtig gut aus.

Den kurzen Hoffnungsschimmer der Gastgeber machten die Rittner Buam SkyAlps schnell zunichte. Zuerst neutralisierten sie eine Unterzahlsituation in souveräner Manier, dann war es Kapitän Simon Kostner, der einen Abpraller nach Spinell-Schuss zum 5:1 in die Maschen beförderte (46.22). Zwar kamen die Gäste nur wenig später durch einen sehenswerten Treffer von Fechtig wieder ran, für eine Aufholjagd sollte es aber nicht mehr reichen: Für die Rittner Buam war der sechste Sieg en Suite in der Tasche.

EK Die Zeller Eisbären – Rittner Buam SkyAlps 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)

Tore: 0:1 Spinell (17.22), 0:2 Prast (22.16), 0:3 Giacomuzzi (31.26), 0:4 Marzolini (32.09), 1:4 Putnik (39.56), 1:5 Simon Kostner (46.22), 2:5 Fechtig (50.44)