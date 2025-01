Rittner Buam SkyAlps siegen auch in Vorarlberg

Von: ka

Dornbirn – Seit sechs Spielen sind die Rittner Buam SkyAlps ungeschlagen. Am Samstagabend im Auswärtsspiel beim EC Bregenzerwald zeigten sich die Blau-Roten erneut in starker Verfassung und setzten sich in einer umkämpften Partie dank eines starken Powerplays und einer soliden Defensivleistung mit 3:0 durch.

In der Messehalle von Dornbirn hatten die Rittner Buam SkyAlps anfangs leichtes Übergewicht, besonders auffällig war Neuzugang Mats Larsen. Der Däne testete Bregenzerwald-Goalie Widhalm in der 4. und der 7. Minute mit Schüssen aus der zweiten Reihe, beide Male war der Vorarlberger aber zur Stelle. Auf der Gegenseite hatte Wohlmuth in der 10. Minute die Führung auf dem Schläger, er scheiterte aus optimaler Position per Direktschuss am Pfosten. In der 13. Minute spekulierte Cuglietta im Angriffsdrittel richtig und fing einen missratenen Pass der Gastgeber ab, der Italokanadier kam auch zum Schuss, zielte aber knapp daneben. So blieb es nach den ersten 20 Minuten beim 0:0.

Das Mitteldrittel begann gleich mit einer Großchance der Rittner Buam. Lobis wurde im Slot schön freigespielt, der junge Kalterer drehte sich zum Tor und schloss ab, Widhalm war aber mit dem Schoner zur Stelle (23.). Dann war Ritten erstmals in Überzahl auf dem Eis und wie es sich für das zweitbeste Powerplay-Team der laufenden Saison gehört, gingen sie auch in Führung. Hjorth kam aus zentraler Position zum Abschluss, Simon Kostner und Insam deckten Widhalm mustergültig die Sicht ab und der Puck schlug im linken Kreuzeck ein (26.50). Bregenzerwald hätte direkt zum Ausgleich kommen können, Philipp Metzler zielte aus ausgezeichneter Position aber daneben (27.). Die Rittner Buam waren auch noch zwei Mal im Powerplay auf dem Eis, schafften es aber nicht, einen Treffer nachzulegen. Die beste Chance im Überzahlspiel hatte Larsen, der mit einem Schuss von der blauen Linie an der Latte scheiterte (35.).

Im Schlussdrittel war Bregenzerwald gleich einmal im Powerplay am Werke und scheiterte mehrere Male am aufmerksamen Furlong. Besser machten es die Rittner Buam, die direkt im Gegenzug von einer Strafzeit gegen die Gastgeber profitierten und zum zweiten Mal im Überzahlspiel zuschlugen. Dieses Mal war es Insam, der nach einer schönen Kombination sauber ins rechte Kreuzeck traf (45.03). Die Vorarlberger Gastgeber steckten den Kopf aber nicht in den Sand, blieben aber immer wieder an Furlong hängen. Aber auch der Goalie der Wälder, Lorenz Widhalm, zeigte eine starke Leistung und unterstrich das in der 50. Minute mit einem Monster-Save gegen Szypula. In den verbleibenden Minuten machten die Buam hinten die Schotten dicht und dank des Empty-Net-Treffers von Spinell 22 Sekunden vor Schluss (59.38) war der 3:0-Endstand fixiert.

EC Bregenzerwald – Rittner Buam SkyAlps 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Tore: 0:1 Hjorth (26.50/PP1), 0:2 Insam (45.03/PP1), 0:3 Spinell (59.38)