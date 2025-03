Rittner Buam SkyAlps verlieren auch Spiel zwei der Halbfinalserie

Von: ka

Jesenice – Am Donnerstagabend stand für die Rittner Buam SkyAlps in dieser Halbfinalserie erstmals die Auswärtsreise zum HDD SIJ Acroni Jesenice auf dem Programm. Die mussten sie auch ersatzgeschwächt antreten. Dennoch schlugen sich die Blau-Roten tapfer, am Ende setzte es aber das 0:2 in der Serie: Jesenice gewann mit 3:2.

Nach der 1:2-Niederlage im Auftaktspiel der Halbfinalserie am Dienstag auf dem Ritten wollten die Rittner Buam SkyAlps, bei denen Cuglietta, Spinell, Lang und Tauferer ausfielen, gleich das Heimrecht zurückerobern. Der erste Spielabschnitt verlief aber ohne größere Aufreger, wenngleich zwei Treffer fielen. Als erste Mannschaft ging Jesenice in Führung: Urukalo hielt aus der Distanz drauf und Sillanpaa fälschte mustergültig ab (6.28). In der Folge gab es zwar Schüsse auf beiden Seiten, so richtig zwingend wurde es für die beiden Goalies, Us im Kasten der Slowenen und Furlong in jenem der Rittner, nicht. Bis zur 15. Spielminute, in welcher Soracreppa aus einer nahezu unmöglichen Position – er war gerade erst über die linke Seite in die Offensivzone gekommen – einfach einmal abschloss, dabei den Stock eines Jesenice-Verteidigers traf und von dort nahm der Puck eine komische Flugbahn an, die Us bezwang (14.42). Damit ging es beim 1:1 in die erste Drittelpause.

Weniger Tore, aber mehr Hochkaräter gab es dann im zweiten Drittel zu sehen, bei dem Valtola gleich einmal allein vor Furlong auftauchte, ihn aber umspielen wollte und der Rittner Goalie geschickt den Schoner dazwischen stellte (26.). Auf der Gegenseite zog Hjorth aus der zweiten Reihe ab, Szypula fälschte leicht ab, Us ließ sich aber nicht überraschen und parierte (29.). Dann war Jesenice erstmals in Überzahl auf dem Eis, die erste Chance hatten aber die Buam in Unterzahl, nachdem Szypula den Slowenen im Aufbau den Puck abluchste, dann aber seinen Meister in Us fand (30.). Direkt im Gegenzug traf Koblar aus kürzester Distanz den Pfosten (31.). Dass bei zwei so starken Torhütern besonders Schuss-Ablenkungen ein bewährtes Mittel waren, zeigte sich beim 2:1 der Gastgeber: Slivnik hielt aus der Entfernung drauf, Jenko stellte sich vor Furlong, berührte den Puck leicht und schon war er im Netz (32.25). Weil Hjorth dann in der 37. Minute ebenfalls nicht an Us vorbeifand, blieb es vorerst beim 2:1.

Das Schlussdrittel begann zerfahren mit wenigen guten Torchancen. Bis Jesenice das 3:1 nachlegte. Nach einem Abspielfehler kam Slivnik gefährlich vor das Tor der Rittner Buam und versenkte den Puck im kurzen Kreuzeck (47.33). Dann bot sich Ritten die optimale Chance zum Anschlusstreffer, als sie im Powerplay zum Zug kamen und Jesenice auch mustergültig einschnürten. Die ersten Schussversuche konnte Us noch entschärfen, beim satten Direktschuss von Insam nach Ablage von Szypula war er aber chancenlos (56.30). Die Buam warfen daraufhin alles nach vorne, nahmen auch Furlong für einen sechsten Feldspieler vom Eis und schrammten mit einem Abfälscher von Manuel Öhler (59., drüber) und einem Direktschuss von Insam (59., gehalten) am Ausgleich vorbei. Der wollte aber nicht mehr fallen und die knappe Niederlage war besiegelt.

Um den ersten Matchpuck für HDD SIJ Acroni Jesenice zu vermeiden, müssen die Rittner Buam SkyAlps nun zurückschlagen. Und zwar am Samstagabend in der Ritten Arena, wo um 18 Uhr Spiel drei auf dem Programm steht.

Alps Hockey League, Playoff-Halbfinale – Spiel 2:

HDD SIJ Acroni Jesenice – Rittner Buam SkyAlps 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Tore: 1:0 Sillanpaa (6.28), 1:1 Soracreppa (14.42), 2:1 Jenko (32.25), 3:1 Slivnik (47.33), 3:2 Insam (53.30/PP1)

Stand in der Halbfinalserie: 2:0 (2:1 OT, 3:2)