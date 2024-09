Rittner Buam SkyAlps verlieren das Test-Derby gegen Gröden

Von: ka

Klobenstein – Das vierte Testspiel der Rittner Buam SkyAlps endete am Donnerstagabend mit einer Niederlage. Gegen Alps-Hockey-League-Konkurrent HC Gherdëina valgardena.it mussten sich die Blau-Roten in der Ritten Arena mit 1:3 geschlagen geben.

Nach einem torlosen Startdrittel war es Ethan Szypula, der Mitte des zweiten Drittels nach Assist von Diego Cuglietta auf 1:0 für die Gastgeber traf (33.57). Im Schlussabschnitt stellten die Gäste aus dem Grödnertal das Ergebnis aber Kopf: Zuerst glich Yuri Cristellon nach Julian-Senoner-Vorlage aus (45.29), nicht einmal zwei Minuten später brachte Stephan Deluca die „Furie“ mit 2:1 in Führung (47.18). Ein Empty-Net-Treffer von Davide Schiavone besorgte den Endstand von 3:1 für die Gäste (59.09).

An diesem Samstag geht für die Rittner Buam SkyAlps schon um den ersten Titel in dieser Saison. Im italienischen Supercup-Finale empfangen sie ASD Hockey Pergine Sapiens in der Ritten Arena. Los geht es um 20.00 Uhr.