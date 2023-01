Rittner Buam weiter erfolgreich

Klobenstein – Zweites Spiel in der Master Round und der zweite 4:1-Sieg! Die Rittner Buam SkyAlps haben am Donnerstagabend in der Ritten Arena die nächste starke Vorstellung geboten und S.G. Cortina Hafro in die Schranken gewiesen.

Die beiden italienischen Mannschaften legten fulminant los und spielten sich mit gelungenen Spielzügen auch einige gute Chancen heraus. Als zielsicherer erwiesen sich die Rittner Buam SkyAlps. In der 11. Minute eroberten die Blau-Roten im Mittelsektor den Puck, Tavi hatte das Auge für den vorgerückten Hofer, der Cortina-Goalie De Filippo mit einem One Timer das Nachsehen gab (11.08). Bei diesem Spielstand blieb es trotz guter Möglichkeiten auf beiden Seiten bis zur ersten Drittelpause.

Mit Wiederbeginn erhöhten die Rittner Buam ihre Führung: Wieder avancierte Tavi zum Assistgeber, dieses Mal legte er auf seinen finnischen Landsmann Mäkelä ab, der zum 2:0 einnetzte (23.57). In der 28. Minute hätte im ersten Rittner Powerplay auch das 3:0 fallen können, doch Insam traf mit einem hammerharten Weitschuss nur die Querlatte. Das Pech der Hausherren nutzten die Gäste zum Anschluss. De Zanna spielte Barnabò frei, der ins kurze Kreuzeck das 2:1 erzielte (31.12). Dann stürmte Julian Kostner alleine auf De Filippo zu, der Schlussmann der Gäste ließ sich vom Rittner aber nicht aus der Fassung bringen und parierte mit dem Schoner (35.). Auf der Gegenseite war Hawkey gegen Cuglietta am Posten (36.), ehe seine Vordermänner kurz vor Ende des Mitteldrittels die Zwei-Tore-Führung wiederherstellten. Im Powerplay zog Spinell ab, Fink lenkte den Puck im Slot leicht ab und Insam stand am zweiten Pfosten goldrichtig, sodass er nur noch einschieben musste (39.50).

Das Schlussdrittel begann mit dem ersten Powerplay für Cortina und die Gäste pochten auf den Anschluss. Hawkey hatte aber etwas dagegen und parierte nicht ein, sondern gleich vier Mal überragend. In der 50. Minute zog Robert Öhler aus der Distanz einfach mal ab und hatte Pech, denn der Puck knallte hinter dem überraschten De Filippo an die Kreuzeck-Latte. Weil die Rittner Buam in der Folge eine doppelte Überzahlsituation etwas leichtfertig verstreichen ließen, musste bis zum Schluss konzentriert verteidigt werden. Am zweiten Sieg im zweiten Spiel der Master Round änderte sich aber nichts mehr, ganz im Gegenteil: Aus dem eigenen Drittel traf Spinell mit einem sehenswerten Lupfer in das leere Gäste-Tor zum 4:1-Endstand (58.03).

Rittner Buam SkyAlps – S.G. Cortina 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Tore: 1:0 Hofer (11.08), 2:0 Mäkelä (23.57), 2:1 Barnabò (31.12), 3:1 Insam (39.50/PP), 4:1 Spinell (58.03/EN)