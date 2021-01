Rittner Buam wollen ein Entscheidungsspiel

Klobenstein – Nach dem beherzten Auftritt der Rittner Buam am Dienstagabend in Spiel 1 der Halbfinalserie in der IHL – Serie A gegen den HC Pustertal Wölfe, stehen sich die beiden Kontrahenten am Donnerstag neuerlich gegenüber. Mit einem Heimsieg im Retourmatch möchte das Team von Santeri Heiskanen in der Best-Of-Three-Serie ein Entscheidungsspiel am Samstag erreichen.

Lange kratzten die Rittner Buam am Dienstagabend an der Sensation. Taktisch von Trainer Santeri Heiskanen perfekt eingestellt ließ die junge Truppe, die sich im Rienzstadion vorwiegend auf die Defensivaufgaben konzentrierte, wenig zu. Erst ein Schuss von Lee brachte in der 14. Minute der Verlängerung die Entscheidung zu Gunsten des HC Pustertal Wölfe, der als haushoher Favorit in die Halbfinalserie gegangen war. Auf den beherzten Auftritt in der Fremde bauen die Blau-Roten im Rückspiel am Donnerstag ihre Hoffnungen auf den Ausgleich in der Best-Of-Three-Serie auf.

„Das war wirklich ein starker Auftritt unserer Mannschaft, der uns Mut und Zuversicht gibt für das Rückspiel. Es war erstaunlich, wie gut unser junges Team dem deutlich stärker besetzten Kader der Pusterer die Stirn geboten hat. Unsere Jungs werden nach der knappen Niederlage mit viel Wut im Bauch aufs Eis gehen. Ich erwarte mir wieder in sehr knappes Spiel, bei dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben werden“, sagt Rittens Sportdirektor Adolf Insam.

Personell werden den Rittnern Philipp Pechlaner und Kevin Fink fehlen, während MacGregor Sharp kurzfristig entscheidet, ob er sein Comeback geben wird. Das Match zwischen den Rittner Buam und dem HC Pustertal Wölfe wird um 20:00 Uhr in der Ritten Arena angepfiffen und auf valcome.tv im Livestream übertragen. Kommentiert wird die Übertragung von Adolf Insam und Roberto Scelfo. Alle Dauerkartenbesitzer der Rittner Buam können das Match im Streaming kostenlos verfolgen. Im zweiten Halbfinale stehen sich Cortina und Asiago gegenüber. Hier ist am Dienstag in der Serie Asiago mit einem 6:1-Heimsieg in Führung gegangen. Das Rückspiel findet ebenfalls am Donnerstag in Cortina statt.

Halbfinale IHL – Serie A (Spiel 2)

Donnerstag, 28. Jänner 2021 – Ritten Arena (20:00 Uhr)

Rittner Buam – HC Pustertal Wölfe

Stand in der Serie (Best of three): 0:1 (1:2 n.V.)