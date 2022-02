Rittner Buam wollen Revanche

Klobenstein – Für die Rittner Buam geht in dieser Woche die Master Round der Alps Hockey League weiter. Am Donnerstag trifft die Heiskanen-Truppe auf HDD Jesenice, am Samstag misst sie sich einmal mehr mit dem HC Asiago. Gegen beide Teams haben die Blau-Roten nach den Niederlagen in den letzten Duellen eine Revanche geplant.

In der vergangenen Woche verbuchten die Rittner Buam zwei Siege gegen den EHC Lustenau (5:0 am grünen Tisch) und die Fassa Falcons (5:1). Nun stehen mit Jesenice und Asiago allerdings zwei härtere Brocken auf dem Programm, gegen die Simon Kostner & Co. heuer nur selten punkten konnten.

Gegen den HDD Jesenice etwa haben die Rittner Buam das erste Aufeinandertreffen in der Master Round mit 2:3 verloren, hinzu kommen zwei Niederlagen in der Regular Season (2:8 und 2:5). „Wir müssen gegen Jesenice sehr konzentriert an die Sache rangehen. Sie haben einen starken Sturm mit Einzelspielern, die den Unterschied ausmachen können“, analysiert Adam Giacomuzzi seine nächsten Kontrahenten. „Im letzten Spiel war es eine knappe Sache. Wir müssen versuchen, ihren Stärken dagegen zu halten und unsere Fehler zu minimieren, dann kann es klappen“, ist sich der 19-Jährige sicher. Dabei können die Rittner Buam auch auf Unterstützung von den Rängen zählen, die Partie gegen die Slowenen wird nämlich am Donnerstag, 24. Februar ab 20.00 Uhr in der heimischen Ritten Arena ausgetragen.

Zwei Tage später wird hingegen wieder der Vereinsbus der Rittner Buam eingesetzt. Dann müssen die Cracks vom Hochplateau nach Asiago reisen. Erst zwei Wochen zuvor gastierten die Buam ebenfalls im Odegar Stadion, als der Italienmeistertitel nach einer 1:2-Niederlage in Asiago blieb. „Wir sind heiß auf die Revanche, die Niederlage in der IHL-Serie A hat geschmerzt“, gibt Kapitän Simon Kostner zu. Neben der Partie in der Italienmeisterschaft mussten sich die Rittner Buam Asiago in dieser Saison bereits zwei weitere Male geschlagen geben, einmal in der Master Round (3:5), einmal im Grunddurchgang (1:8). Im ersten Duell am 28. Oktober 2021 triumphierten hingegen die Rittner mit 5:1. „Wir kennen sie gut, sie kennen uns gut. Das letzte Mal war es ein knappes Spiel, wir kommen ihnen immer näher. Sie haben eine starke Offensive, aber auch wir spielen in letzter Zeit ganz gut. Wenn wir so weitermachen, dann können wir sie schlagen“, ist Kostner überzeugt.

Alps Hockey League – Master Round 21/22

Donnerstag, 24. Februar 2022 – 20 Uhr Ritten Arena

Rittner Buam – HDD SIJ Acroni Jesenice

Samstag, 26. Februar 2022 – 20.30 Uhr Odegar Stadion Asiago

Migross Supermercati Asiago Hockey – Rittner Buam