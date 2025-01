Rittner Eisschnellläuferinnen der U14 trumpfen groß auf

Von: mk

Klobenstein – Bei der Eisschnelllauf-Italienmeisterschaft der Junioren im Sprint-Vierkampf und Massenstart haben die Athleten und Athletinnen von Ritten Sport ihre Erwartungen voll und ganz erfüllt. 3 Medaillen im Sprint-Vierkampf und 2 Medaillen im Massenstart haben sie geholt.

Am Wochenende wurde Klobenstein zum Mittelpunkt des italienischen Eisschnelllauf-Nachwuchses. Die besten Nachwuchstalente Italiens haben sich anlässlich der Junioren-Italienmeisterschaft im Sprint-Vierkampf und Massenstart auf der weltweit schnellsten Freiluftbahn in der Arena Ritten gemessen. Mit 110 Teilnehmern, darunter 16 Athleten von Ritten Sport, bot das Event hochklassige Wettkämpfe.

Die Wettkämpfe umfassten die Kategorien U20, U18 und U16 mit Rennen über 500 m und 1000 m an beiden Tagen. Die jüngsten Teilnehmer der U14 traten an beiden Tagen über 300 m und 500 m an. Ein besonderes Highlight war der 10-Runden-Massenstart, der mit überraschenden Wendungen und packenden Zielentscheidungen punktete.

Trainerin Nicola Mayr zeigte sich optimistisch, was die Chancen ihres Teams betraf, vor allem in der Kategorie U14 Mädchen. Ihre Einschätzung erwies sich als richtig. Miriam Steiner, Katja Ploner und Sonja Ploner dominierten die U14-Kategorie der Mädchen und sicherten sich die Plätze 1 bis 3. “Unsere jungen Athletinnen waren unschlagbar. Wäre Mariasole Nolli nicht auf der letzten Strecke gestürzt, wären wir mit den Plätzen eins bis vier vom Eis gegangen”, lobte Mayr die hervorragende Leistung ihres Teams.

Auch die älteren Athleten von Ritten Sport zeigten starke Auftritte. Andrea Iuliani erkämpfte sich im U16-Massenstart die Silbermedaille, während Mark Goldin als Vierter das Podium nur knapp verfehlte. Bei den U20-Damen sorgte Carmen Thurner trotz gesundheitlicher Probleme für eine Überraschung und belegte im Massenstart den dritten Platz. “Langsam komme ich wieder in Form”, erklärte Carmen Thurner nach dem Rennen. “Ich habe in letzter Zeit viel an meiner Technik gearbeitet und bin über diesen Erfolg sehr glücklich. Es war ein tolles und ein spannendes Rennen bis zum Schluss”.

Insgesamt erreichten die Rittner Athleten neun Top-Ten-Platzierungen im Vierkampf und vier weitere im Massenstart. Besonders beeindruckend war der Dreifachsieg in der U14. Mädchen, der den Erfolg von Ritten Sport krönte.

Die Bedingungen in Klobenstein waren wegen des starken Windes anspruchsvoll. “Trotz des Windes war die Meisterschaft ein voller Erfolg”, resümierte die Trainerin Nicola Mayr. “Es war ein spannender Wettkampf und unsere Athleten haben gezeigt, dass sie zu den besten in Italien gehören. Ritten Sport wurde in der Teamwertung Dritter.

Die Ergebnisse

Sprint-Vierkampf (500 m, 1000 m, 500 m, 1000 m)

Junioren A, U20, Damen: 1. Giorgia Fusetto (Noale) 166,705 Punkte; 2. Emily Tormen (Pieve di Cadore) 168,575; 3. Noemi Libralesso (Noale) 172,100; 4. Carmen Thurner (Ritten) 178,960. Herren: 1. Daniele Zampedri (Finanzsportgruppe) 149,110; 2. Lorenzo Minari (Trient) 152,170; 3. Simone De Carli (Pinè) 154,765.

Junioren B, U18, Mädchen: 1. Camilla Zazzarini (Noale) 173,240; 2. Aurora Aiello (Cardano) 173,565; 3. Gioirgia Franceschini (Trient) 174,145; 10. Laura Rathiens (Ritten) 193,235. Burschen: 1. Edoardo Abis (Cardano) 154,045; 2. John Bernardi (Pinè) 154,095; 3. Emanuele Lunardi (Roana) 157,955.

Junioren C, U16, Mädchen: 1. Marta Mittempergher (SC Pergine) 180,575; 2. Annalisa Dossi 186,875; 3. Sara Pellegrini (beide Pinè) 187,945; 5. Laura Maccagnola 192,120; 11. Valentina Franceschetto (beide Ritten) 220,905. Burschen: 1. Alessandro Baroni (Pinè) 161,240; 2. Piotr Molinaroli (Noale) 161,460; 3. Matteo De Carli (Pinè) 165,265; 5. Mark Goldin 168,440; 7. Andrea Iuliani 172,870; 15. Ryan Endrizzi (alle 3 Ritten) 186,990.

Sprint Vierkampf (300 m, 500 m, 300 m, 500 m)

Junioren D, U14, Mädchen: 1. Miriam Steiner 187,296; 2. Katja Ploner 192,916; 3. Sobnjha Ploner 193,359; 11. Mariasole Nolli (alle 4 Ritten) 201,023. Burschen: 1. Lorenzo Riccamboni (SC Pergine) 183,696; 2. Aronne D`Incá (Pieve di Cadore) 185,576; 3. Giovanni Bernardi (Pinè) 189,716.

Massenstart

Junioren A, U20, Damen: 1. Noemi Libralesso (Noale); 2. Emily Tormen (Pieve di Cadore); 3. Carmen Thurner (Ritten). Herren: 1. Daniele Zampedri (Finanzsportgruppe); 2. Lorenzo Minardi (Trient); 3. Mattia Leonardelli (Piné).

Junioren B, U18, Mädchen: 1. Giorgia Franceschini (Trient); 2. Cxamilla Zazzarini (Noale); 3. Cecilia Zanella (Cardano). Burschen: 1. John Bernardi; 2. Thomas Proverbio (beide Piné); Emanuele Lunardi (Roana).

Junioren C, U16, Mädchen: 1. Sara Pellegrini (Piné); 2. Marta Mittempergher (SC Pergine); 3. Giulia Valente (Roana); 5. Laura Maccagnola (Ritten). Burschen: 1. Simone Zampedri (SC Pergine); 2. Andrea Iuliani (Ritten); 3. Alessandro Baroni (Pinè); 4. Mark Goldin (Ritten).