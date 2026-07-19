Rodionov im Kitzbühel-Hauptbewerb und nun gegen Schwärzler

Von: apa

Jurij Rodionov hat sich am Sonntag mit einem 6:4,7:6(4)-Sieg über den Ukrainer Witalij Saschko für das Hauptfeld des ATP-250-Tennisturniers in Kitzbühel qualifiziert. Der 27-jährige Niederösterreicher mit belarussischen Wurzeln steht zum vierten Mal im Hauptfeld der Generali Open, erstmals seit 2022. Damals hat er seinen bisher einzigen Sieg gefeiert, ehe er im Achtelfinale ausschied. Chance auf seinen zweiten Erfolg in der “Gamsstadt” gibt es gegen Landsmann Joel Schwärzler.

Denn Rodionov wurde dem Vorarlberger zugelost, das Match wurde für Montag als drittes nach 11.00 Uhr angesetzt. Den bisher einzigen Vergleich der beiden im Vorjahr in Bonn in einem Challenger-Halbfinale gewann Rodionov nach Satzrückstand. Der Steirer Sebastian Ofner und der Salzburger Lukas Neumayer stehen ebenso im Hauptbewerb des größten Sandplatzturniers Österreichs, wie Schwärzler per Wildcard. Neumayer bestreitet gegen Yannik Hanfmann das zweite Montag-Match auf dem Center Court. Das eine Duell der beiden ging beim Kitz-Auftakt 2025 an den Deutschen.

Für Sandro Kopp kam in der zweiten Qualifikationsrunde gegen den Schweizer Kilian Feldbauch mit 0:6,4:6 das Aus.