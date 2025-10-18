Aktuelle Seite: Home > Sport > Rodionov in Wien gegen de Minaur, Misolic-Carabelli
Niavarani (2. v. l.) zog schweres Los für Misolic (2. v. r.)

Rodionov in Wien gegen de Minaur, Misolic-Carabelli

Samstag, 18. Oktober 2025 | 16:03 Uhr
Niavarani (2. v. l.) zog schweres Los für Misolic (2. v. r.)
APA/GERALD WIDHALM
Schriftgröße

Von: apa

Einen besonders schwierigen Erstrunden-Gegner hat Jurij Rodionov am Samstag bei der Auslosung für die am Montag beginnenden Erste Bank Open erhalten. Komödiant Michael Niavarani hatte in der neuen Zweitlocation Marx Halle für den Niederösterreicher nicht das beste Händchen und zog den als Nummer 3 gesetzten Australier Alex de Minaur zum Gegner. Direkt danach erhielt Österreichs Nummer eins, Filip Misolic, mit dem Argentinier Camilo Ugo Carabelli ein etwas leichteres Los.

Topstar Jannik Sinner misst sich in der ersten Runde mit dem Deutschen Daniel Altmaier, während Ex-Wien-Sieger Alexander Zverev ein tolles Los erhielt. Da über ihm als Letztem des Tableaus drei Qualifikanten aufscheinen, träfe er erst im Viertelfinale auf einen Nicht-Qualifikanten.

Rodionov führt im Head-to-Head mit De Minaur 1:0

Aus österreichischer Sicht werden es die beiden Wildcard-Spieler im starken Feld sehr schwer haben. Pikant wäre ein mögliches Zweitrunden-Duell Misolic-Rodionov, sollten sich beide gegen ihre Auftakt-Gegner durchsetzen. Doch besonders Rodionov ist gegen den Weltranglisten-Siebenten de Minaur krasser Außenseiter, obwohl er das bisher einzige Duell mit dem “Aussie” vor vier Jahren im Stuttgart-Viertelfinale auf Rasen mit 7:6 im dritten Satz gewonnen hatte.

“Es wird eine interessante Partie. Der de Minaur auf schnellem Hartplatz indoor ist wahrscheinlich nicht angenehm. Aber man muss nehmen, was der Niavarani gezogen hat”, scherzte Rodionov in der neuen Zusatz-Turnierlocation Marx Halle, wo am Samstag bereits Turnieratmosphäre herrschte. “Es wird super Stimmung in der Stadthalle sein, dort ist es immer ein Highlight für mich.”

2020 hatte Rodionov mit einem Erstrundensieg über den Kanadier Denis Shapovalov überrascht, zwei Jahre später revanchierte sich dieser in Runde eins. Dem Niederösterreicher, der die Wildcard des verletzten Sebastian Ofner bekommen hat, war es wichtig, Ofner “gute Besserung” zu wünschen. “So etwas wünscht man einem Kollegen nicht.”

Misolic will Negativserie beenden

Österreichs einziger Top-100-Mann ist Misolic. Er kommt mit einer Negativserie von fünf Niederlagen in Folge nach Wien. “Es ist auf jeden Fall eine gute Auslosung, wenn man sieht, was für Namen im Raster drinnen sind. Aber auch das wird auch kein einfaches Match sein, ich freue mich auf das Duell. Wir haben schon zweimal heuer gespielt, schauen wir, wer das zweite Match gewinnt”, spielte er auf das 1:1 an Duellen in diesem Jahr an. Insgesamt führt Misolic (Miami-Qualifikation 2023) mit 2:1.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
66.000 Menschen konnten sich der Anziehungskraft nicht entziehen
Kommentare
48
66.000 Menschen konnten sich der Anziehungskraft nicht entziehen
Bürger sollen die Augen aufsperren
Kommentare
40
Bürger sollen die Augen aufsperren
Todesfall Leon Moser: Obduktion bestätigt tödliches Quetschtrauma
Kommentare
39
Todesfall Leon Moser: Obduktion bestätigt tödliches Quetschtrauma
Vergütung der Abgeordneten: Keine Änderungen in Sicht
Kommentare
37
Vergütung der Abgeordneten: Keine Änderungen in Sicht
Gerichtsurteil im Fall “Twenty”: Millionenklage gegen Bozen
Kommentare
35
Gerichtsurteil im Fall “Twenty”: Millionenklage gegen Bozen
Anzeigen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Herbstzeit ist Kastanienzeit:
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 