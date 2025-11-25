Ronaldo nach Ausschluss bei Endrundenauftakt spielberechtigt

Von: APA/Reuters

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo wird im Juni im WM-Eröffnungsspiel Portugals nach aktuellem Stand spielberechtigt sein. Der Weltverband (FIFA) hat dem 40-Jährigen wegen seines Ellbogenchecks gegen Dara O’Shea im WM-Qualifikationsspiel am 13. November in Dublin beim 0:2 der Portugiesen gegen Irland nur eine Fixsperre von einem Spiel aufgebrummt, diese hat er beim 9:1-Sieg gegen Armenien verbüßt. Eine Sperre für zwei weitere Partien gilt nun auf Bewährung.

Sollte sich Ronaldo bis zum WM-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko nichts mehr zuschulden kommen lassen, wird er demnach beim Turnier von Beginn an einsatzberechtigt sein. Die Bewährungszeit gilt für die Dauer eines Jahres. Die FIFA hat nicht bekanntgegeben, warum eine ursprüngliche fixe Sperre für drei Spiele abgeschwächt wurde. Es war Ronaldos erster Ausschluss in 226 Länderspielen, er sieht seiner sechsten WM entgegen.