Aktuelle Seite: Home > Sport > Ronaldo und Messi kassieren nach “Forbes”-Liste am meisten
Cristiano Ronaldo/l. und Lionel Messi verdienen im Fußball am meisten

Ronaldo und Messi kassieren nach “Forbes”-Liste am meisten

Freitag, 17. Oktober 2025 | 12:19 Uhr
Cristiano Ronaldo/l. und Lionel Messi verdienen im Fußball am meisten
APA/APA/AFP/Archivbild/JOSEP LAGO
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Portugals Topstar Cristiano Ronaldo führt wie im Vorjahr die “Forbes”-Liste der weltweit am besten bezahlten Fußballer an. Demnach kommt der 40-jährige Offensivspieler des saudischen Clubs Al-Nassr in dieser Saison auf Einnahmen von 280 Millionen US-Dollar (240 Mio. Euro). Auf Platz zwei und drei folgen Argentiniens Weltmeister Lionel Messi (Inter Miami/130 Millionen US-Dollar) und der frühere französische Nationalspieler Karim Benzema (Al-Ittihad/104 Millionen US-Dollar).

Die “Forbes”-Ranglisten basieren auf Recherchen der Redakteure des Magazins und auf Schätzungen. Die Journalisten bedienen sich dabei zumeist öffentlich zugänglicher Informationen, die Angaben sind nicht unbedingt exakt. Neben den Club-Gehältern fließen auch Werbe- und sonstige Einnahmen in die Gesamtsumme ein. So soll der 38-jährige Messi 70 der 130 Millionen Dollar mit Aktivitäten außerhalb des Platzes verdienen. Bei Ronaldo sind es 50 Millionen.

Zusammen kommen die von “Forbes” aufgezählten zehn Fußball-Topverdiener auf 945 Mio. Dollar (ca. 811 Mio. Euro). Das sind vier Prozent weniger als in der Saison davor, als Brasiliens Neymar mit 110 Mio. Dritter der Liste gewesen war. Nach seiner Rückkehr zum FC Santos soll der 33-jährige Offensivspieler noch 38 Millionen einstreichen. Jüngster der Topverdiener ist Lamine Yamal vom FC Barcelona mit 43 Millionen auf Platz zehn. Vierter bzw. Fünfter sind Kylian Mbappe (95 Mio.) und Erling Haaland (80 Mio.).

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
EU plant doch keine radikale Anti-Rauch-Offensive
Kommentare
72
EU plant doch keine radikale Anti-Rauch-Offensive
Tamara Lunger muss ihr Kamel zurücklassen
Kommentare
60
Tamara Lunger muss ihr Kamel zurücklassen
“Die Seiser Alm verträgt nicht noch eine Bahn”
Kommentare
49
“Die Seiser Alm verträgt nicht noch eine Bahn”
Motorradrüpel aus Deutschland machen Gardasee unsicher – Video
Kommentare
42
Motorradrüpel aus Deutschland machen Gardasee unsicher – Video
Bürger sollen die Augen aufsperren
Kommentare
36
Bürger sollen die Augen aufsperren
Anzeigen
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Setzt auf das Südtirol-Label
Setzt auf das Südtirol-Label
Bergila
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 