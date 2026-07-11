Rosengarten Schlern Sky Marathon: Pattis glänzt mit Streckenrekord

Von: luk

Tiers – Daniel Pattis aus Tiers und die Sarnerin Regina Spiess haben am Samstag bei Kaiserwetter die neunte Ausgabe des Rosengarten Schlern Sky Marathons auf der Langdistanz für sich entschieden. Beim 36 km langen Sky Trail waren Luca Clara aus Klausen und die Wahl-Innsbruckerin Clara Carste siegreich. Den neu eingeführten Sky Run (16 km) gewannen der Sarner Damian Nussbaumer und die Trentinerin Anna Santini. Insgesamt waren 500 Athletinnen und Athleten aus 30 verschiedenen Nationen am Start.

Dieser Sieg und der damit verbundene Streckenrekord kamen mit Ansage. Denn nichts weniger als eine Verbesserung der aktuellen Bestmarke von 4:48.24 Stunden hatte sich Lokalmatador Daniel Pattis zum Ziel gesetzt. Und dieses Vorhaben setzte der 28-Jährige aus Tiers bei seinem Heimrennen um. Pattis feierte einen Start-Ziel-Sieg, der zu keinem Zeitpunkt gefährdet war. Nach dem Start um 7.00 Uhr beim Cyprianerhof lief der Vize-Europameister im Trail-Lauf einsam vorneweg. Bei der Tierser Alpl Hütte nach 3:06 Stunden Laufzeit hatte Pattis bereits über 22 Minuten Vorsprung auf seinen ärgsten Widersacher Thomas Oberrauch aus Oberbozen.

Dieses Polster baute Pattis in der Folge weiter aus. Nach 46 gelaufenen Kilometern mit 2980 Höhenmetern im Auf- und deren 3083 im Abstieg passierte der Athlet des Brooks Trail Runners Teams nach 4:43:07 Stunden die Ziel-Linie und unterbot die alte Bestmarke damit um mehr als fünf Minuten. Pattis, der sich über seinen zweiten Heimsieg freuen durfte, blieb auch als einziger unter der magischen 5-Stunden-Marke, denn Oberrauch beendete den Rosengarten Schlern Sky Marathon nach 5:24.31 Stunden. Das Podium komplettierte ein weiterer Südtiroler: Ludwig Andres vom Rennerclub Vinschgau wurde mit 5:46.24 Stunden Dritter und setzte sich damit im Kampf um Rang drei gegen den Spanier Hugo Zapata und den Slowaken Tomas Repka vom Dynafit Team durch. Der ehemalige Skirennläufer Florian Eisath (Carezza Dolomites) kam nach 6:41.05 Stunden als 26. im Ziel an.

Regina Spiess mit bärenstarkem Finish

War die Entscheidung bei den Männern eine glasklare Angelegenheit, so verlief das Rennen bei den Frauen extrem spannend. Bei der Tierser Alpl Hütte deutete vieles auf einen Sieg von Susanna Lell Reichert hin. Die 39-jährige Allgäuerin vom XC Running Team hatte nach 4:20 Stunden Laufzeit einen Vorsprung von einer guten Minute auf Regina Spiess aus dem Sarntal. Doch in der Folge kam Spiess der Deutschen immer näher, überholte sie auf den letzten 1500 Metern, und setzte sich am Ende mit einer Zeit von 6:34.40 Stunden und einem hauchdünnen Vorsprung von 31 Sekunden durch.

Für Spiess (Jahrgang 1973) war es der zweite Sieg beim renommierten Trail-Event unterhalb des Rosengartens nach ihrem Triumph im Jahr 2021. Lell Reichert war hingegen zum fünften Mal am Start und stand zum fünften Mal am Podium. 2018 hat sie auf der 36-km-Trasse gewonnen.

Als strahlende Dritte passierte am Samstag Lokalmatadorin Marion Rieder die Ziel-Linie – Sektdusche inklusive. Die 33-jährige Tierserin büßte auf Spiess 2.30 Minuten ein. Das war in etwa auch der Rückstand, den Rieder bei der Tierser Alpl Hütte auf die spätere Tagessiegerin hatte. Einen Achtungserfolg landete auch die Ex-Skirennläuferin Karoline Pichler (Carezza Dolomites), die es als Achte mit der Zeit von 7:14.49 in die Top Ten schaffte.

Clara wiederholt seinen Vorjahressieg

Den Rosengarten Schlern Sky Trail (36 km/1908 Höhenmeter im Aufstieg) entschied wie bei den Ausgaben 2021 und 2025 Luca Clara für sich, der ursprünglich für den Sky Marathon gemeldet war. Dem Klausner stand bei seinem insgesamt dritten Sieg im Herzen der Dolomiten eine Zeit von 3:41.53 Stunden zu Buche. Platz zwei ging an Patrick Gross (Meran), der das Ziel nach 3:44.34 Stunden erreichte. Der Trentiner Maximilian Franceschini kam als Dritter an. Seine Endzeit betrug 4:02.48 Stunden.

Auch bei den Damen gab es auf der „kürzeren“ Trasse einen Favoritinnensieg. Die Vorjahreszweite Clara Carste lief heuer als erste durch den Zielbogen auf dem Dorfplatz in Tiers. Die Münchnerin, die aktuell in Innsbruck lebt, beendete das Rennen nach 4:35.02 Stunden und mit über 16 Minuten Vorsprung auf die Zweite, Sara Toloni aus Limbiate in der Lombardei. Die Sarnerin Barbara Spiess beendete den Sky Trail als Dritte, und zwar mit der Zeit von 4:52.01 Stunden. Die Völserin Laura Neulichedl blieb als Vierte ebenfalls unter der 5-Stunden-Marke (4:55.29).

Nussbaumer und Santini glänzen bei der Sky-Run-Premiere

Heuer erstmals im Rahmen des Südtiroler Trail-Klassikers wurde der 16 km lange Sky Run (770 Höhenmeter im Aufstieg) ausgetragen. Den Premierensieg bei den Männern trug der Sarner Damian Nussbaumer davon, der sich in 1:17.44 Stunden durchsetzte. Der Steinegger Florian Weissensteiner (1:23.15) und der in Zürich lebende Hamburger Ole Seeberg (1:25.03) landeten auf den Rängen zwei und drei.

Bei den Frauen ging der Tagessieg ins Fleimstal. Anna Santini aus Cavalese gewann mit der Zeit von 1:30.07 Stunden. Die Boznerin Anna Riegler wurde mit 6.35 Minuten Rückstand Zweite, während Pamela D’Incà aus Pedavena bei der Siegerehrung als Dritte aufgerufen wurde (1:42.34). Für die drei Strecken beim Rosengarten Schlern Sky Marathon waren 500 Athletinnen und Athleten aus 30 verschiedenen Nationen gemeldet – der Beweis, dass das beliebte Lauf-Event Teilnehmende aus allen Teilen der Welt anlockt und ein internationales Sportfest ist.

Eine Entwicklung, die die Veranstalter freut. „Wir sind mit dem Verlauf unseres Events sehr zufrieden, vor allem, weil es keine größeren Zwischenfälle gegeben hat. Ein besonderer Dank gilt unserem gesamten Team, allen Helferinnen und Helfern – auch von den verschiedenen Blaulichtorganisationen – und unseren treuen Sponsoren. Sie alle machen dieses Fest möglich und sind das Herz des Rosengarten Schlern Sky Marathons. Wir freuen uns schon auf unseren runden Geburtstag im nächsten Jahr. Die zehnte Ausgabe wird aller Voraussicht nach am 10. Juli 2027 ausgetragen.“

Die Stimmen der Sieger

Daniel Pattis (Sieger Rosengarten Schlern Sky Marathon): „Es ist immer etwas Besonderes hier zu Hause zu laufen. Ich komme viel herum, aber dieses Rennen ist für mich nach wie vor eines der schönsten der Welt. Heute (am Samstag, Anm. d. Red.) hat zu Beginn Luca Clara mein Tempo gehalten, der am Ende aber die kürzere Variante gelaufen ist und diese gewonnen hat. Es war aber gar kein Nachteil viel allein unterwegs zu sein, weil ich dadurch mein Tempo laufen konnte. Den Streckenrekord zu knacken war mein Ziel, aber auf dieser Distanz kann so viel passieren. Umso mehr freut es mich, dass es geklappt hat.“

Regina Spiess (Siegerin Rosengarten Schlern Sky Marathon): „Ich bin ganz ohne Erwartungen ins Rennen gegangen. Ich habe mich aber von Anfang an gut gefühlt, habe meinen Rhythmus gefunden und war konstant auf Platz zwei oder drei. Die letzten eineinhalb Kilometer habe ich die Führende eingeholt und mir den Sieg geholt. Ich bin überglücklich, es ist mein zweiter Erfolg hier nach einigen Jahren!“

Rosengarten Schlern Sky Marathon 2026 – Die Top3 im Überblick

Rosengarten Schlern Sky Marathon (46 km)

Männer:

1. Daniel Pattis ITA/Brooks Trail Runners 4:43.07

2. Thomas Oberrauch ITA 5:24.31

3. Ludwig Andres ITA/ASV Rennerclub Vinschgau 5:46.24

Frauen:

1. Regina Spiess ITA/ASC Sarntal 6:34.40

2. Susanna Lell Reichert GER/XC-Running Team 6:35.11

3. Marion Rieder ITA/ASV Tiers 6:37.10

Rosengarten Schlern Sky Trail (36km)

Männer:

1. Luca Clara ITA/Martini Speed Team 3:41.53

2. Patrick Gross ITA/Telmekom Team Südtirol 3:44.34

3. Maximilian Franceschini ITA/S.A. Valchiese 4:02.48

Frauen:

1. Clara Carste GER/Dynafit 4:35.02

2. Sara Toloni ITA 4:51.08

3. Barbara Spiess ITA/Lauffreunde Sarntal 4:52.01

Rosengarten Schlern Sky Run (16 km)

Männer:

1. Damian Nussbaumer ITA 1:17.44

2. Florian Weissensteiner ITA/ASV Steinegg 1:23.15

3. Ole Seeberg SUI 1:25.03

Frauen:

1. Anna Santini ITA/US Cermis 1:30.07

2. Anna Riegler ITA 1:36.42

3. Pamela D’Incà ITA 1:42.34