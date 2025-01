Rossi-Assist bei 2:6-Niederlage Minnesotas bei Nashville

Von: apa

Der Vorarlberger Rossi hat am Samstag (Ortszeit) in der National Hockey League (NHL) seinen in dieser Saison 18. Assist geleistet und damit inklusive bisher 22 Tore seine Punkteausbeute der vergangenen Saison bereits egalisiert. Allerdings kassierte der 23-Jährige mit Minnesota Wild bei den Nashville Predators eine 2:6-Niederlage. Den Assist bekam Rossi beim von David Jiricek in der 7. Minute erzielten 1:0 gutgeschrieben. Für die Sieger traf Filip Forsberg doppelt.

Es war nach zwei vorangegangenen Siegen im dritten Saison-Duell der beiden Teams die erste Niederlage der Wild, deren Anreise sich durch einen um sechs Stunden verspäteten Flug kräftig verzögert hatte. Außerdem musste Minnesota weiter auf Stürmerstar Kirill Kaprisow sowie mit Jared Spurgeon und Jonas Brodin auf zwei der besten Verteidiger des Teams verzichten. Wegen einer Erkrankung fehlte auch Einser-Torhüter Filip Gustavsson. Rossi erhielt gut 23 Minuten Eiszeit, die Predators landeten ihren dritten Sieg in Folge.