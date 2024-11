Rossi-Assist bei NHL-Sieg von Minnesota über Tampa Bay

Von: apa

Minnesota Wild mit dem Vorarlberger Marco Rossi hat am Freitag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL 5:3 gegen Tampa Bay Lightning gewonnen. Der Stürmer steuerte bei dem Spiel zu Hause in St. Paul einen Assist bei. Der 23-Jährige hält damit nach zehn Spielen bei drei Toren und sechs Assists.

Kirill Kaprizov erzielte zwei Tore und einen Assist für Minnesota Wild. Die weiteren Tore für die Siegermannschaft kamen von Matt Boldy, Joel Eriksson Ek und Brock Faber. Der Gastgeber schlug Tampa Bay damit zum zweiten Mal binnen etwas mehr als einer Woche.