Aktuelle Seite: Home > Sport > Rossi bei Niederlage von Minnesota erstmals punktelos
Kein Sieg diesmal für Rossis Minnesota Wild

Rossi bei Niederlage von Minnesota erstmals punktelos

Mittwoch, 15. Oktober 2025 | 11:06 Uhr
Kein Sieg diesmal für Rossis Minnesota Wild
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/DILIP VISHWANAT
Schriftgröße

Von: apa

Marco Rossi, Österreich-Legionär in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL, hat am Dienstagabend (Ortszeit) im vierten Saisonspiel erstmals keinen Punkt beigesteuert. Seine Minnesota Wild mussten sich bei den Dallas Stars klar mit 2:5 beugen. Die Stars dominierten ihren Heimauftakt von Anfang an und lagen nach zwei Dritteln 3:0 voran. Den Rückstand konnten auch die beiden Tore der Wild durch Matt Boldy und Kirill Kaprizov im dritten Drittel nicht mehr aufholen.

Für die beiden Torschützen war es jeweils das vierte Saisontor. Doch mit zwei weiteren Treffern besiegelten die Hausherren ihren dritten Saisonsieg. Rossi hält damit weiterhin bei einem Treffer und drei Assists. Sein bisher wichtigster Treffer scheint in der Punktestatistik aber nicht auf, als er am Montag im Penaltyschießen gegen die L.A. Kings den Goldtreffer erzielt hatte.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu drei Jahren Meloni?
Kommentare
97
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu drei Jahren Meloni?
Lebensgefährlicher Stunt mitten auf der MeBo
Kommentare
84
Lebensgefährlicher Stunt mitten auf der MeBo
Drei Carabinieri bei Explosion in Norditalien getötet
Kommentare
37
Drei Carabinieri bei Explosion in Norditalien getötet
Benko: “Nicht schuldig” – Prozess für Dienstag beendet
Kommentare
22
Benko: “Nicht schuldig” – Prozess für Dienstag beendet
Macron warnt vor andauernder Bedrohung durch Hamas
Kommentare
20
Macron warnt vor andauernder Bedrohung durch Hamas
Anzeigen
Setzt auf das Südtirol-Label
Setzt auf das Südtirol-Label
Bergila
Wie FortuneJack das Casinoerlebnis nach Südtirol bringt
Wie FortuneJack das Casinoerlebnis nach Südtirol bringt
Live, lokal und datenbasiert
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 