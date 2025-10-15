Rossi bei Niederlage von Minnesota erstmals punktelos

Von: apa

Marco Rossi, Österreich-Legionär in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL, hat am Dienstagabend (Ortszeit) im vierten Saisonspiel erstmals keinen Punkt beigesteuert. Seine Minnesota Wild mussten sich bei den Dallas Stars klar mit 2:5 beugen. Die Stars dominierten ihren Heimauftakt von Anfang an und lagen nach zwei Dritteln 3:0 voran. Den Rückstand konnten auch die beiden Tore der Wild durch Matt Boldy und Kirill Kaprizov im dritten Drittel nicht mehr aufholen.

Für die beiden Torschützen war es jeweils das vierte Saisontor. Doch mit zwei weiteren Treffern besiegelten die Hausherren ihren dritten Saisonsieg. Rossi hält damit weiterhin bei einem Treffer und drei Assists. Sein bisher wichtigster Treffer scheint in der Punktestatistik aber nicht auf, als er am Montag im Penaltyschießen gegen die L.A. Kings den Goldtreffer erzielt hatte.