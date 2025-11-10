Aktuelle Seite: Home > Sport > Rossi gewinnt in NHL mit Minnesota 2:0 gegen Calgary
Marco Rossi gab zwei Schüsse aus Calgary-Tor ab

Rossi gewinnt in NHL mit Minnesota 2:0 gegen Calgary

Montag, 10. November 2025 | 09:09 Uhr
Marco Rossi gab zwei Schüsse aus Calgary-Tor ab
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Archivbild/PATRICK SMITH
Schriftgröße

Von: apa

Minnesota Wild mit dem Vorarlberger Marco Rossi hat am Sonntag (Ortszeit) in der National Hockey League (NHL) gegen die Calgary Flames einen 2:0-Heimsieg gefeiert. Der 24-jährige Rossi blieb ohne Scorerpunkt, Goalie Jesper Wallstedt kassierte erstmals in dieser Saison kein Gegentor. Die Treffer erzielten Matt Boldy und Kirill Kaprisow in der Schlussminute ins leere Tor. Die Detroit Red Wings mit Marco Kasper kassierten eine 1:5-Heimniederlage gegen die Chicago Blackhawks.

Während Chicago in der Little Caesars Arena alle drei Überzahlspiele in Tore ummünzte, blieb Detroit in den fünf eigenen Powerplays ineffektiv. Für Kasper und Co. war es die dritte Niederlage in Folge, die siebente in 16 Saisonspielen. Für die Wild bedeutete das 2:0 den zweiten Erfolg en suite, Rossi hält in dieser Saison weiter bei vier Toren und neun Assists in 16 Einsätzen.

