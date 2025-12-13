Rossi in großem Tauschgeschäft von Minnesota zu Vancouver

Von: apa

Eishockey-Teamstürmer Marco Rossi hat künftig an der kanadischen Westküste sein Zuhause. Der Vorarlberger wechselte in der National Hockey League als Teil eines großen Tauschgeschäfts von Minnesota Wild zu den Vancouver Canucks. Der 24-Jährige geht gemeinsam mit Verteidiger Zeev Buium, Stürmer Liam Öhgren und eines Erstrunden-Picks im Draft 2026 nach Kanada, während Canucks-Kapitän Quinn Hughes künftig für die Wild spielt.

Rossi hatte erst im Sommer nach längeren Verhandlungen einen neuen Vertrag bei Minnesota unterschrieben. Seinen bis 2028 laufenden Kontrakt, der ihm 15 Millionen Euro beschert, übernimmt nun Vancouver. Die Kanadier wollen ihr Team nach einer bisher schwach verlaufenen Saison neu aufbauen. In der Western Conference sind die Canucks aktuell nur 16. der Tabelle, ligaweit sind sie 32. und damit das Schlusslicht.

Minnesota strebt heuer hingegen den großen Wurf an und holte mit Hughes einen Star-Verteidiger. Der 26-Jährige wurde im Vorjahr als bester Verteidiger der Liga mit der Norris Trophy ausgezeichnet. Von 459 Spielen für die Canucks seit 2018 schrieb er 432 Punkte an. “Einen Spieler dieses Kalibers abzugeben, ist nie eine leichte Entscheidung, aber wir mussten sie treffen, um unser Team zu verbessern”, sagte Vancouvers General Manager Patrick Allvin. Mit Rossi komme “ein solider Center”, sagte er über den Österreicher.

Rossi seit 2020 bei Wild

Rossi wurde von Minnesota 2020 in der ersten Runde des NHL-Drafts geholt. In seinen 17 Spielen in der laufenden Saison verbuchte er für die Wild vier Tore und neun Assists. Wegen einer Unterkörperverletzung hat er seit 11. November kein Spiel mehr bestritten. In der Vorsaison hatte der Center eine 60-Punkte-Ausbeute hingelegt. 202 Spiele im Grunddurchgang absolvierte Rossi für die Wild. Der 20-jährige Buium und der 21-jährige Öhgren sind noch junge Akteure mit Entwicklungspotenzial.

Für Vancouver waren bereits zwei Österreicher im Einsatz. Thomas Vanek stand in der Saison 2017/18 bei den Kanadiern unter Vertrag, Michael Grabner spielte 2009/10 für die Canucks.