Rossi kassiert mit Minnesota Niederlage im NHL-Play-off

Von: apa

Marco Rossi hat mit den Minnesota Wild zum Play-off-Auftakt in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gegen die Vegas Golden Knights eine 2:4-Niederlage kassiert. Thomas Hertl brachte die Gastgeber am Sonntag in Las Vegas in Führung (15.), in Minute 33 legte Pavel Dorofeyev nach, bevor Brett Howden mit einem Doppelpack (42., 59.) den Sieg für die Golden Knights sicherte. Die beiden Tore (17., 51.) von Matt Boldy konnten die Niederlage für Minnesota nicht verhindern.

“Wir haben ein gutes Spiel gemacht, wir hatten unsere Chancen. So ist das manchmal, sie sind eine gute Mannschaft”, sagte Boldy. “Sie lassen nicht viel zu, genau wie wir. Das erwartet uns auch weiterhin.” Rossi war in seinem ersten Play-off-Spiel der Karriere kein entscheidender Faktor. Als Center der dritten Linie bekam er mit 12:10 Minuten weniger Eiszeit als im Saisonschnitt.

Die Golden Knights haben auch in der zweiten Partie am Dienstag Heimvorteil, Spiel drei und vier steigen am Donnerstag und Samstag in St. Paul. Minnesota kämpft in einer “best of seven”-Serie gegen die Golden Knights um das Ende einer zehn Jahre währenden Serie, haben die Wild doch seit 2015 nicht mehr die erste Play-off-Runde überstanden. Allerdings sind Rossi und Co. gegen den Stanley-Cup-Sieger von 2023 Außenseiter.

NHL-Ergebnisse vom Sonntag – Play-off, 1. Runde (“best of seven”) – Western Conference: Vegas Golden Knights – Minnesota Wild 4:2. Stand: 1:0; Eastern Conference: Carolina Hurricanes – New Jersey Devils 4:1. Stand: 1:0 – Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators 6:2. Stand: 1:0