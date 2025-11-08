Aktuelle Seite: Home > Sport > Rossi scorte in NHL bei 5:2-Sieg der Minnesota Wild
Rossi scorte in NHL bei 5:2-Sieg der Minnesota Wild

Samstag, 08. November 2025 | 04:16 Uhr
Marco Rossi gelang am Freitagabend ein Treffer für sein Team
Von: apa

Marco Rossi hat mit seinen Minnesota Wild am Freitagabend (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL einen 5:2-Sieg gefeiert. Der Vorarlberger steuerte auswärts bei den New York Islanders einen Treffer bei. Nach tollem Zuspiel über die halbe Eisfläche von Kirill Kaprizov fuhr Rossi in der 30. Spielminute allein auf den Goalie zu und hämmerte den Puck zum 4:1 unter die Torlatte. Der 24-Jährige hält in der laufenden Saison nun bei vier Toren und neun Assists.

Für Marco Kasper und seine Detroit Red Wings setzte es dagegen eine Niederlage. Das Team des 21-jährigen Klagenfurters unterlag den New York Rangers vor Heimpublikum 1:4.

