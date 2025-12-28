Aktuelle Seite: Home > Sport > Rossi trifft bei Canucks-Niederlage erstmals für neues Team
Rossi schrieb erstmals für Canucks an

Rossi trifft bei Canucks-Niederlage erstmals für neues Team

Sonntag, 28. Dezember 2025 | 09:56 Uhr
Rossi schrieb erstmals für Canucks an
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ANDREW MORDZYNSKI
Schriftgröße

Von: apa

Marco Rossi hat in der National Hockey League erstmals für die Vancouver Canucks getroffen, mit seinem Neo-Team jedoch die nächste Niederlage kassiert. Bei der 3:6-Heimniederlage der Kanadier gegen die San Jose Sharks am Samstag (Ortszeit) traf der Vorarlberger zu Beginn des dritten Drittels zum zwischenzeitlichen 2:3. Der durch die Rückkehr von Center Elias Pettersson in die zweite Linie versetzte Rossi bugsierte den Puck davor unglücklich zum 3:1 der Sharks ins eigene Tor.

“Es geht so schnell ums Tor, das war einfach unglücklich”, sagte Rossi nach dem Spiel. Nach seinem missglückten Abwehrversuch wurde der Treffer San Joses William Eklund gutgeschrieben. Bei Rossis Tor nach 36 Sekunden Spielzeit im Schlussabschnitt verwertete der 24-Jährige einen Rebound erfolgreich, Sharks-Goalie Jaroslaw Askarow streckte sich vergebens. Es war Rossis erstes Tor im sechsten Spiel für die Canucks, sein fünftes Saisontor insgesamt. “Fühlt sich gut an, aber natürlich will man gewinnen”, meinte er dazu. Vancouver verlor erstmals seit 2019 ein Heimspiel gegen die Sharks. Die Canucks sind weiter Tabellenletzter der Western Conference.

Marco Kasper unterlag mit den Detroit Red Wings im Gipfeltreffen der Eastern Conference bei den Carolina Hurricanes 2:5. Der Kärntner blieb dabei ohne Scorerpunkt. Carolina führt die Conference nun zwei Punkte vor Detroit an.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Selenskyj am Sonntag bei Trump in Florida
Kommentare
69
Selenskyj am Sonntag bei Trump in Florida
„Emir von Katar bald auf Olympia-Skiurlaub in Südtirol“
Kommentare
60
„Emir von Katar bald auf Olympia-Skiurlaub in Südtirol“
Schüsse und Crash in der Weihnachtsnacht
19
Schüsse und Crash in der Weihnachtsnacht
Beißender Geruch führt Carabinieri auf die Spur eines Drogendealers
14
Beißender Geruch führt Carabinieri auf die Spur eines Drogendealers
„Sieben Millionen Euro für Hamas-Terroristen”
13
„Sieben Millionen Euro für Hamas-Terroristen”
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 