Rossis Minnesota in NHL mit nächstem Auswärtssieg

Rossi und Co. holten in Seattle den nächsten Sieg

Von: apa

Marco Rossi bleibt mit Minnesota Wild ein ungern gesehener Gast. Der Club des Vorarlbergers holte am Dienstag in der National Hockey League mit einem 4:3 bei Seattle Kraken den bereits 22. Auswärtssieg in dieser Saison. Kein Team der NHL hat aktuell mehr Erfolge in der Ferne vorzuweisen. Rossi verbuchte keinen Scorerpunkt. Eine Niederlage setzte es für Marco Kasper mit Detroit. Die Red Wings unterlagen daheim gegen die Carolina Hurricanes mit 1:2 und zum dritten Mal in Folge.

Minnesota rangiert in der Western Conference aktuell auf dem vierten Platz. Detroit ist im Osten Neunter der Tabelle.