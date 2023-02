Rotterdam: Sinner glücklich nach Sieg über Tsitsipas

Rotterdam – Der Sextner Tennisprofi Jannik Sinner hat beim ATP Turnier in Rotterdam im Achtelfinale am Abend den Weltranglisten-Dritten Stefanos Tsitsipas in zwei Sätzen geschlagen. Im Viertelfinale am heutigen Freitagabend trifft Sinner auf den Schweizer Stan Wawrinka.

Der grandiose Zwei-Satz-Sieg gegen Tsitsipas hat gezeigt, dass bei Jannik Sinner im Moment alles stimmt: die Form, die Einstellung und die mentale Stärke im Kopf. Für den Südtiroler ist das ein Resultat von harter Arbeit, berichtet SportNews.bz.

„Tsitsipas ist ein großartiger Spieler. In Australien habe ich noch in fünf Sätzen gegen ihn verloren. Ich habe konzentriert und sehr gut gespielt, ich bin glücklich über diesen Sieg“, erklärte Sinner.