runforlifechallenge2020 – Erdumrundung geglückt

Bozen – Weil der traditionelle Benefizlauf „Run-For-Life“ in diesem Jahr coronabedingt nicht stattfinden konnte, haben sich die Initiatoren Alfred Monsorno und Inge Girardi eine Alternative ausgedacht. Die #runforlifechallenge2020 war geboren.

Ziel war es, Spendenkilometer für folgende Vereinigungen zu sammeln: Demenzabteilung des Seniorenwohnheims Griesfeld in Neumarkt, Wünschewagen, Kinder-Palliativ-Projekt des Lions Club Neumarkt, Il Sorriso – Das Lächeln und Rheuma-Liga Südtirol.

Und Alfred Monsorno gab ein ehrgeiziges Ziel aus: die Weltumrundung (40.075 Kilometer) sollte laufend, radelnd, wandernd bis zum 30. November erledigt werden. Nun ist das Ziel frühzeitig erreicht worden. 209 Personen haben in 84 Tagen die 40.080 Kilometer zurückgelegt. Nach Erreichen der Zielvorgabe durften sich Alfred Monsorno und Vertreter der begünstigten Vereinigungen bei zwei besondere Menschen herzlich bedanken: Lisa Cassar aus Margreid war die ersten Spendenkilometer und der Kurtiniger Bürgermeister Manfred Mayr die letzten gelaufen.

Nach diesem großen Erfolg haben Alfred Monsorno und Inge Girardi ein neues Ziel ausgegeben. Innerhalb 30. November soll die Distanz vom Nord- bis zum Südpol (20.021,37 Kilometer) gelaufen werden. Der Reinerlös kommt wieder den genannten Vereinen zugute. Gleichzeitig sind auch weiterhin die Run-For-Life-Shirts erhältlich. Auch der Erlös aus dem Verkauf der Leibchen geht gänzlich an die ehrenamtlichen Vereinigungen. Und alles läuft unter dem Motto: We run, we help!