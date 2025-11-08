Rybakina gewinnt erstmals WTA Finals

Von: APA/sda/Reuters

Die Kasachin Jelena Rybakina hat in Riad zum ersten Mal in ihrer Karriere die WTA Finals der besten Tennisspielerinnen gewonnen. Sie bezwang im Endspiel die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka aus Belarus. Rybakina verwertete nach 108 Minuten den ersten Matchball zum 6:3,7:6(0). Die 26-Jährige hatte sich erst als letzte Spielerin für das Saisonfinale der besten acht qualifiziert. Insgesamt war es für Rybakina der dritte Turniersieg in diesem Jahr und der 15. WTA-Titel.

Rybakina wehrte im zweiten Satz beim Stand von 4:5 und eigenem Aufschlag zwei Satzbälle von Sabalenka ab und machte dann im Tie-Break zu null den Sack zu. Im ersten Satz hatte ihr ein Break zum 4:2 gereicht, um sich entscheidend abzusetzen. Es war der einzige Serviceverlust in dieser Partie.

Nach ihrem Wimbledon-Sieg 2022 war es für Rybakina der nächste ganz große Triumph, dafür gab es ein Preisgeld von 5,235 Mio. Dollar (4,53 Mio. Euro). Gegen Sabalenka verkürzte sie im Head-to-Head auf 6:8. Die Belarussin, vierfache Siegerin bei Grand-Slam-Turnieren, muss indes weiter auf ihren ersten Masters-Triumph warten. 2022 unterlag sie im Finale der Französin Caroline Garcia ebenfalls in zwei Sätzen.