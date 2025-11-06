Sabalenka und Pegula bei den WTA Finals im Halbfinale

Von: APA/Reuters

Die belarussische Topfavoritin Aryna Sabalenka ist bei den WTA Finals in Riad mit ihrem dritten Sieg im dritten Spiel souverän ins Halbfinale eingezogen. Die Nummer eins der Tennis-Welt setzte sich am Donnerstag in der saudischen Hauptstadt gegen Titelverteidigerin Coco Gauff aus den USA mit 7:6(5),6:2 durch. Ebenfalls im Semifinale steht die US-Amerikanerin Jessica Pegula nach einem klaren 6:2,6:3 gegen die angeschlagene Italienerin Jasmine Paolini.

Sabalenka gewann das abschließende Spiel der Gruppe “Stefanie Graf”, die Neuauflage des French-Open-Finales, nach einem knappen ersten Satz gegen die Weltranglistendritte und trifft nun wie schon im US-Open-Endspiel auf Amanda Anisimova. Gegen die US-Amerikanerin hofft Sabalenka, ihren Traum vom ersten Triumph beim Saisonabschluss-Turnier am Leben zu halten. Im zweiten Halbfinale bekommt es Pegula mit der Kasachin Elena Rybakina zu tun, die mit drei Siegen Erste in der Gruppe “Serena Williams” wurde.