Sabalenka und Tauson gewannen Melbourne-Generalproben

Von: APA/Reuters

Aryna Sabalenka und Clara Tauson haben die Vorbereitungsturniere auf die Australian Open im Tennis in Brisbane bzw. Auckland gewonnen. Die Weltranglisten-Erste aus Belarus rang die Russin Polina Kudermetowa (RUS) 4:6,6:3,6:2 nieder, Tauson hatte weit leichteres Spiel. Die Dänin profitierte am Sonntag von der Aufgabe der Favoritin Naomi Osaka. Die Japanerin, die am Neujahrstag im Achtelfinale Julia Grabher ausgeschaltet hatte, musste beim Stand von 6:4 aufgeben.

Für die 27-jährige Osaka war das bitter, denn es war ihr erstes Endspiel seit ihrer Rückkehr aus einer langen Babypause vor einem Jahr. Ihr bisher letzter Titel war bei den Australian Open vor vier Jahren. Osaka ist vierfache Major-Gewinnerin, davon zweimal in Melbourne.

Sabalenka schlägt sich für Melbourne ein

Sabalenka ist regierende Australian-Open-Championesse und schlägt sich prächtig für ihre Titelverteidigung ein. Sie hofft ja in Melbourne als erste Spielerin seit Martina Hingis (1997-99) drei Mal in Folge zu triumphieren. “Ich bin superglücklich, diese Trophäe gewonnen zu haben. Es ist ein wirklich wichtiges Turnier vor den Australian Open”, sagte Sabalenka.

Bei den ATP-Turnieren gab es mit Kei Nishikori in Hongkong ebenfalls einen japanischen Finalisten, doch dieser musste sich dem Franzosen Alexandre Muller mit 6:2,1:6,3:6 beugen. In Brisbane gab der US-Amerikaner Reilly Opelka gegen den Tschechen Jiri Lehecka beim Stand von 1:4 wegen einer Rückenverletzung auf.

United Cup an USA

In Sydney holten die USA beim dritten United Cup den zweiten Titel: Coco Gauff besiegte zunächst die Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek mit 6:4,6:4, danach fixierte Taylor Fritz mit einem 6:4,5:7,7:6(4)-Erfolg über Hubert Hurkacz den US-Sieg über Polen. Polen hatte auch im Vorjahr das Endspiel (1:2 gegen Deutschland) verloren.