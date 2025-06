Salzburg-Auftakt bei Club-WM wegen Gewitters unterbrochen

Von: apa

Das Auftaktspiel von Fußball-Vizemeister Salzburg bei der Club-WM in den USA gegen CF Pachuca ist wegen eines Gewitters in der 54. Minute unterbrochen worden. Die Spieler beider Mannschaften mussten am Mittwoch (Ortszeit) in Cincinnati/Ohio den Rasen beim Stand von 1:0 für die Bullen aus Sicherheitsgründen verlassen. Wenig später setzte stürmischer Regen ein, die Zuschauer verließen die Tribünen. Die Unterbrechung sollte zunächst mindestens eine halbe Stunde dauern.