Salzburg erreicht in Champions Hockey League K.o.-Phase

Von: apa

Österreichs Eishockey-Meister RB Salzburg hat das Achtelfinale der Champions Hockey League (CHL) erreicht. Gegen den deutschen Titelträger Eisbären Berlin gelang am Mittwoch in der Eisarena Salzburg vor 3.400 Zuschauern ein 4:1-(1:0,3:1,0:0)-Erfolg, womit es in der 24er-Liga nach sechs Spielen als Elfter zum angestrebten Platz in den Top 16 reichte. Erster K.o.-Gegner ist Ingolstadt. Ausgeschieden ist nach einer 1:3 (0:2,0:0,1:1)-Niederlage bei KalPa Kuopio hingegen der KAC.

Connor Corcoran eröffnete in Salzburg nach Assist von Lucas Thaler den Torreigen (4.). Zu Beginn des zweiten Drittels schlugen die Heimischen nach einer dicken Chance der Berliner postwendend durch Nash Nienhuis zu, er verwertete einen “Zucker-Pass” von Brandon Coe (22.). Doch nur 28 Sekunden später gelang den Gästen durch Leon Bergmann der Anschlusstreffer. Freilich stellte Mario Huber keine acht Minuten danach nach sehr schönem Pass von Florian Baltram den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Den frühen Schlusspunkt setzte 86 Sekunden danach Peter Schneider (32.).

Während die Salzburger mit je drei Siegen und Niederlagen bilanzierten, waren es beim KAC zwei Erfolge und vier Niederlagen. Das brachte für einen Aufstieg einen Zähler zu wenig und lediglich Endrang 18 ein. Beim finnischen Meister lagen “die Rotjacken” bereits nach neun Minuten 0:2 zurück, Joona Saarelainen im Powerplay und Juuso Könönen trafen vor gut 2.500 Zuschauern. Lukas Kanak erhöhte nach exakt 47 Spielminuten auf 3:0, der Ehrentreffer ging in Überzahl in der 57. Minute nach Assist von Thimo Nickl auf das Konto von Thomas Hundertpfund.

Gruppenphase an Tampere vor Kuopio

KAC-Coach Kirk Furey bemängelte die Chancenauswertung: “Das Spiel war vielleicht kein Fortschritt, jedoch schauen wir uns jetzt an, wo wir uns verbessern können – und das ist sicher der Umgang mit Gelegenheiten.” Die Kärntner waren aus familiären Gründen ohne Goalie Sebastian Dahm angetreten. Sie reisen direkt zum ICE-Gastspiel am Freitag (19.15 Uhr) in Wien gegen die Vienna Capitals weiter. Die Gruppenphase gewann Ilves Tampere mit 18 Punkten vor Kuopio mit 17. Salzburg sammelte neun und der KAC sechs Zähler. Berlin schied als 22. aus.