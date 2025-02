Salzburg holt Stürmer Vertessen – Dedic nach Marseille

Von: apa

Red Bull Salzburg hat am Montag, wenige Stunden vor Ende der Übertrittszeit in Europas Top-Ligen, auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Österreichs Fußball-Vizemeister verpflichtete den belgischen Stürmer Yorbe Vertessen vom deutschen Bundesligisten Union Berlin. Der 24-Jährige erhielt einen Vertrag bis Juni 2029. Das deutsche Fachmagazin Kicker schrieb von einer Ablösesumme von rund vier Millionen Euro. Amar Dedic verließ Salzburg hingegen, der Bosnier geht nach Marseille.

Vertessen hat 154 Spiele für Erstliga-Teams aus den Niederlanden, Belgien und Deutschland absolviert, in Berlin stand er in dieser Saison aber nur siebenmal in der Startelf. Er ist der vierte Salzburger Zugang im Winter nach dessen Landsmann Maximiliano Caufriez von Clermont Foot (FRA), Karim Onisiwo von Mainz 05 und Aboubacar Camara (Rahimo FC/BFA).

Dedic’ Abgang nach Marseille hatte sich bereits abgezeichnet, im Cup-Viertelfinale gegen den LASK war der bosnische Internationale nicht mehr dabei. Der 22-jährige Rechtsverteidiger spielte mit einer kurzen Unterbrechung in Wolfsberg (2021/22) seit seinem 14. Lebensjahr für Salzburgs Teams. Marseille lieh den in Zell am See geborenen Dedic vorerst bis Saisonende aus, der Zweite der Ligue 1 besitzt danach eine Kaufoption. Die Leihgebühr soll laut Medienberichten 1,5 Mio. Euro betragen, bei einer Fixverpflichtung sind noch einmal zehn Mio. Euro fällig.