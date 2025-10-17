Aktuelle Seite: Home > Sport > Salzburg im CHL-Achtelfinale am 12.11. zunächst auswärts
Thomas Raffl und Co. starten in Ingolstadt ins Achtelfinale

Salzburg im CHL-Achtelfinale am 12.11. zunächst auswärts

Freitag, 17. Oktober 2025 | 14:39 Uhr
Thomas Raffl und Co. starten in Ingolstadt ins Achtelfinale
APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHANN GRODER
Von: apa

Österreichs Eishockey-Meister RB Salzburg tritt im Achtelfinale der Champions Hockey League (CHL) gegen den ERC Ingolstadt zunächst auswärts an. Das Hinspiel ist für 12. November (19.30 Uhr) angesetzt. Das Rückspiel findet eine Woche später, am 19. November (19.15), in der Salzburger Eisarena statt. Normalerweise würden die nach der Gruppenphase schlechter platzierten Salzburger (11.) eröffnen, wegen der Verfügbarkeit der Arenen wurde das Heimrecht aber getauscht.

