Salzburg-Kapitän Bidstrup fällt mit Muskelverletzung aus

Dienstag, 30. September 2025 | 16:46 Uhr
APA/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA/STEFAN ADELSBERGER
Von: apa

Fußball-Vizemeister Red Bull Salzburg muss in nächster Zeit auf Kapitän Mads Bidstrup verzichten. Der 24-jährige Däne zog sich am Sonntag im Ligaspiel bei der WSG Tirol (2:1) eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu, gab der Club am Dienstag bekannt. Bidstrup verpasst damit zumindest das Europa-League-Gastspiel am Donnerstag (21.00 Uhr/live ServusTV und Sky) bei Olympique Lyon. Am Sonntag folgt dann im eigenen Stadion der Ligaschlager gegen Tabellenführer Rapid.

In Lyon dürften die beiden Malier Soumaila Diabate und Mamady Diambou das defensive Mittelfeld bilden. Diambou hatte gegen die WSG anstelle seines gesperrten Landsmannes neben Bidstrup begonnen. Die Langzeit-Ausfälle John Mellberg, Takumu Kawamura und Topstürmer Karim Konate stehen nach ihren Knieverletzungen ebenso wie Valentin Sulzbacher (Sprunggelenk) weiterhin nicht zur Verfügung.

