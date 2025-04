Salzburg nach 1:0 gegen Piräus im Youth-League-Semifinale

Von: apa

Die U19-Mannschaft von Red Bull Salzburg steht im Semifinale der Fußball-Youth-League. Die “Jungbullen” feierten am Dienstag im Viertelfinale durch ein Tor von Enrique Aguilar (11.) einen 1:0-Heimsieg über Titelverteidiger Olympiakos Piräus. In der Vorschlussrunde geht es am 25. April in Nyon gegen den Sieger aus Trabzonspor – Inter Mailand (Beginn 17.00). Das Endspiel steigt am 28. April ebenfalls in Nyon.

Die beiden weiteren Viertelfinal-Paarungen VfB Stuttgart – FC Barcelona und AZ Alkmaar – Manchester City werden am Mittwoch ausgetragen. Salzburgs Junioren erreichten zum insgesamt vierten Mal das Final Four der Youth League, 2017 gewannen sie den Bewerb.

Der Erfolg über Olympiakos, den Achtelfinal-Bezwinger von Sturm Graz, stand nie wirklich infrage. Salzburg war praktisch über die gesamte Partie tonangebend. Der entscheidende Treffer gelang Aguilar mit einem sehenswerten Direktschuss von der Strafraumgrenze.

Ergebnis UEFA Youth League – Viertelfinale in Salzburg: Red Bull Salzburg – Olympiakos Piräus 1:0 (1:0). Tor: Aguilar (11.). Salzburg im Semifinale am 25. April gegen Sieger aus Trabzonspor – Inter Mailand