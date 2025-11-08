Aktuelle Seite: Home > Sport > Salzburgerin Steiner holt mit 50-m-Pistole WM-Bronze
Erneut WM-Medaille für Sylvia Steiner: Bronze in Kairo

Salzburgerin Steiner holt mit 50-m-Pistole WM-Bronze

Samstag, 08. November 2025 | 11:58 Uhr
Erneut WM-Medaille für Sylvia Steiner: Bronze in Kairo
APA/APA/BARBARA GINDL/Archivbild/BARBARA GINDL
Von: apa

Die Salzburgerin Sylvia Steiner hat am Samstag zum WM-Auftakt im Sportschießen in Kairo mit der 50-m-Pistole die Bronzemedaille geholt. Vor zwei Jahren in Baku war Steiner Weltmeisterin geworden, diesmal musste sie mit erneut 540 Ringen der Chinesin Yao Qianxun und Nigar Nasirowa aus Aserbaidschan den Vortritt lassen. Beide überboten mit 550 Ringen Steiners seit 2022 bei 545 Ringen gestandenen Weltrekord. “Das war ein super Start”, sagte Steiner über ihren Medaillen-Coup.

