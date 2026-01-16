Salzburgs Gourna-Douath leihweise zu Le Havre

Von: apa

Lucas Gourna-Douath kehrt für ein halbes Jahr leihweise von Fußball-Bundesliga-Tabellenführer Red Bull Salzburg in seine Heimat Frankreich zurück. Der 22-jährige defensive Mittelfeldspieler, mit kolportierten 15 Mio. Euro Ablöse im Sommer 2022 noch immer teuerster Einkauf der heimischen Bundesliga-Geschichte, schließt sich bis Saisonende dem Tabellen-13. Le Havre AC an. Das gaben die beiden Clubs am Freitagabend bekannt.

Gourna-Douath war im Frühjahr 2025 bereits zu AS Roma verliehen, sein Vertrag in Salzburg läuft noch bis Sommer 2027. Die Salzburger hatten den damals 18-Jährigen vor dreieinhalb Jahren als vielversprechendes Talent von AS St. Etienne losgeeist. Für die Bullen brachte er es zwar auf 95 Pflichtspiele, darunter 17 in der Champions League, nach seiner Rückkehr aus Rom kam der Defensivmann im Herbst aber neuerlich nur zu fünf Einsätzen.

Aus dem Trainingslager der Salzburger in Belek war Gourna-Douath bereits am Donnerstag zu Vertragsgesprächen abgereist. Der Rest des Teams von Trainer Thomas Letsch kehrte am Freitag aus der Türkei zurück. Salzburg startet am Donnerstag (21.00 Uhr) mit einem Europa-League-Heimspiel gegen den FC Basel ins neue Jahr.