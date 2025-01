Sarkaria wechselt von Sturm nach China

Von: apa

Manprit Sarkaria verlässt den österreichischen Fußball-Meister Sturm Graz in Richtung Asien. Der 28-jährige Angreifer unterschrieb einen Vertrag bei Shenzhen Peng City FC, wie der chinesische Erstligist am Montag auf Instagram mitteilte. Über eine Vertragsdauer oder die Höhe der Ablösesumme wurden keine Angaben gemacht. Mit Sturm gewann Sarkaria in der vergangenen Saison das Double sowie den ÖFB-Cup 2022/23. Im Finale war er mit einem Doppelpack gegen Rapid der Matchwinner.

Nachdem Sarkaria im vergangenen Sommer den Verein wechseln wollte, aber keinen neuen Arbeitgeber fand, wurde er unter Ex-Trainer Christian Ilzer und Ex-Sportchef Andreas Schicker zur zweiten Mannschaft versetzt. Für das österreichische Nationalteam kam Sarkaria im Oktober 2023 in der EM-Qualifikation gegen Belgien (2:3) zu seinem bisher einzigen Einsatz.