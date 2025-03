Sarrazin stellt RÃ¼ckkehr in den Weltcup in Frage

Von: APA/sda

Der Franzose Cyprien Sarrazin ist sich nicht sicher, ob er in den alpinen Ski-Weltcup zurückkehren wird. Der am 27. Dezember im Training für die Bormio-Abfahrt schwer gestürzte Athlet sprach am Montag in Marseille davon, dass es “ein kleines Wunder” sei, dass er sich so gut und schnell erholt habe. Sarrazin war aus großer Höhe heftig mit Rücken und Kopf auf die harte Piste aufgeschlagen. Dabei erlitt er eine Hirnblutung. Eine Notoperation und künstliches Koma waren die Folge.

Von dieser seien keine neurologischen Folgen zurückgeblieben, manchmal sehe er aber nach wie vor doppelt. Das Knie und den Rücken spüre er auch immer noch. “Den Sport wieder aufzunehmen, gehört zu meinem Ziel”, meinte Sarrazin. Jedoch könne er nicht sagen, wann das in etwa sein könnte. “Wieder Ski fahren, ja. Aber als Wettkämpfer? Ich weiß es nicht.” Er galt bis zum Sturz als Siegläufer und großer Speed-Konkurrent des Schweizers Marco Odermatt. In der vergangenen Saison hatte Sarrazin die Abfahrten in Bormio, Wengen und beide in Kitzbühel gewonnen.