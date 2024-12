Schlager Salzburg gegen Rapid 2:2 – Sturm baut Vorsprung aus

Kein Sieger im Showdown Salzburg vs. Rapid

Von: apa

Meister Sturm Graz hat seinen Vorsprung auf die Titelrivalen Salzburg und Rapid in der Fußball-Bundesliga weiter ausgebaut. Der Titelverteidiger und Tabellenführer setzte sich am Samstag in seinem letzten Ligaspiel des Jahres bei der WSG Tirol mit 3:0 durch. Salzburg und Rapid trennten sich im Schlager der 16. Runde mit 2:2. Dem Dritten Rapid fehlen damit acht, Salzburg bei einem Spiel weniger bereits 13 Punkte auf Sturm. Der WAC besiegte den LASK 2:1 und ist weiter Vierter.