Schranzhofer und Trocker dominieren am Furkelpass

Furkelpass/Martell – Das vergangene Wochenende hatte in Südtirol wieder einige hochkarätige Wintersport-Wettkämpfe zu bieten. Auf dem Furkelpass gab es für die Alpinen Skirennläufer eine Doppelschicht zu bewältigen, bei denen beide Male die gleichen Sieger hervorgingen. Und im Martelltal ging es mit dem Italienpokal der Biathleten los.

Auf dem Furkelpass war sowohl am Samstag als auch am Sonntag je ein Slalom geplant. Der erste am Samstag galt dabei für die Wertung des Marlene Cups. Bei großartigen Wetterbedingungen kürten sich dabei Hannes Schranzhofer und Nadine Trocker (Jahrgang 2007!) zu den Siegern. Schranzhofer (1.48,58 Minuten) ließ Raffael Hopfgartner und Jonas Feichter auf dem Podest hinter sich, wobei beide ex-aequo Zweite wurden (1.49,97). Trocker (1.46,42 Minuten) sicherte sich hingegen vor Martina Sanin (1.48,14) und Selina Trafoier (1.48,57) die schnellste Gesamtzeit nach den zwei Durchgängen.

Tags darauf zählte der Slalom auf dem Furkelpass als FIS National Junior Race. Und auch hier waren Schranzhofer und Trocker wieder unschlagbar. Der Athlet des ASC Gsiesertal (1.43,06 Minuten) wurde dieses Mal Erster vor Finn Klocke (Deutschland, 1.43,60) und Daniel Pixner (1.44,08). Trocker vom Seiser Alm Skiteam (1.50,95 Minuten) sicherte sich bei den Damen den Sieg vor Madeleine Beck aus Liechtenstein (1.51,45) und Martina Sanin (1.52,31), die wie schon am Tag zuvor auf das Podest stieg.

Martell eröffnet die Südtiroler Biathlon-Saison

Im Martelltal ging es gleichzeitig mit den ersten Wettkämpfen der Biathleten los. Im Rahmen der Coppa Italia durfte auch die Schweizerin Irene Cadurisch starten, die sich sowohl am Samstag als auch am Sonntag den Sieg vor der um neun Jahre jüngeren Italienerin Gaia Brunetto sicherte. Bei den Herren wechselten sich die Sieger ab. Am Samstag landete Daniele Fauner vor Nicola Romanin und Nicolò Giraudo auf Platz eins, am Sonntag war es dann Romanin, der vor Fauner und Iacopo Leonesio nicht zu schlagen war.

Auch im Nachwuchsbereich wurden in Martell Wettkämpfe ausgetragen. Bei den „Juniores“ gewannen am Samstag Gaia Brunello und Thomas Daziano, in der Kategorie “Giovani” setzten sich Carlotta Gautero und Michele Carollo durch. Am Sonntag kürten sich Giorgia Saracco und erneut Thomas Daziano zu den Junioren-Siegern, bei den „Giovani“ hörten die Sieger auf die Namen Fabiola Miraglio Mellano und Antonio Pertile.