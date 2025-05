Schwazer bricht italienischen Master-Rekord im 3000-Meter-Gehen

Von: mk

Bozen – Alex Schwazer hat am vergangenen Wochenende auf der CONI-Leichtathletikanlage in Bozen einen neuen italienischen Master-Rekord im 3000-Meter-Bahngehen aufgestellt. Der 40-jährige Geher kam bei beeindruckenden 11:43,03 Minuten ins Ziel. Damit unterbot er die bisherige nationale M40-Bestmarke von 13:15 Minuten deutlich. Der Weltrekord in dieser Altersklasse, der von Willi Sawall seit 1982 gehalten wird, liegt mit 11:28,21 Minuten nur knapp 15 Sekunden darunter.

Schwazer trat im Rahmen der regionalen Mannschaftsmeisterschaften an. Den Sieg im Rennen sicherte sich der Trientner Aldo Andrei mit einer Zeit von 11:15 Minuten.

Die Bedingungen bei dem Rennen waren ideal, zahlreiche Zuschauer verfolgten das Geschehen auf der Tribüne. Schwazer war erst im Juli des vergangenen Jahres nach einer achtjährigen, umstrittenen Dopingsperre in den Wettkampfsport zurückgekehrt. Der Geher aus Kalch, der nach 15 Jahren wieder in Südtirol an den Start ging, ist für den venezianischen Verein Atletica San Biagio di Callalta gemeldet.

“Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, wenn man bedenkt, wie viel ich trainiere. Ich bin ein Amateur und trainiere, wenn ich Zeit habe. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung”, kommentierte Alex Schwazer nach dem Rennen. “Ich hatte ein paar Probleme mit dem Rhythmus, weil ich diese Distanzen nie laufe, und ich bin auch etwas zu schnell gestartet. Rekorde würde ihn allerdings nicht interessieren, erklärte Schwazer laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa. “Ich laufe für mich selbst, ich mache, was ich kann. Die Zeit der Höchstleistungen ist vorbei.”

Auch Sieger Aldo Andrei zeigte sich erfreut über das Rennen: “Ein schöner Wettkampf, es war eine schöne Erfahrung, wieder in der Nähe meiner Heimat zu laufen. Alex ist sehr stark gestartet, und als ich ihn überholt habe, habe ich versucht, ihn anzufeuern. Ich denke, mit einem etwas vorsichtigeren Start hätte er den Weltrekord brechen können, aber er hat trotzdem einen großartigen italienischen Rekord aufgestellt”, betonte der Andrei.