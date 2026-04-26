Aktuelle Seite: Home > Sport > Schwazer überrascht mit 41 Jahren
Sieg und italienischer Rekord in Deutschland

Schwazer überrascht mit 41 Jahren

Sonntag, 26. April 2026 | 15:50 Uhr
schwazer
Facebook/Alex Schwazer
Schriftgröße

Von: luk

Kelsterbach/Kalch – Der Südtiroler Geher Alex Schwazer hat mit 41 Jahren ein beeindruckendes sportliches Ausrufezeichen gesetzt. Bei einem internationalen Wettkampf in Deutschland, der zugleich als deutsche Meisterschaft gewertet wurde, gewann der ehemalige Olympiasieger die Marathon-Distanz im Gehen (42,195 Kilometer) in der Zeit von 3:01:55 Stunden. Damit stellte er zugleich einen neuen italienischen Rekord über diese Distanz auf.

Nur wenige Wochen zuvor hatte Schwazer im März bei den italienischen Meisterschaften in Alessandria sein Wettkampf-Comeback auf der Halbmarathon-Distanz im Gehen gegeben – einer Disziplin, die künftig auch ins Programm der Olympische Sommerspiele 2028 aufgenommen werden soll. Dort präsentierte sich der Kalcher bereits in guter Verfassung und hielt bis in die Schlussphase mit der Spitze mit.

Allerdings wurde er rund sechs Kilometer vor dem Ziel nach drei Verwarnungen von den Kampfrichtern gestoppt und entschied sich daraufhin, das Rennen aufzugeben. Dieser Rückschlag bremste den Routinier jedoch nicht nachhaltig.

Mit seinem Erfolg in Deutschland meldet sich Schwazer nun eindrucksvoll zurück und unterstreicht, dass auch jenseits der 40 noch mit ihm zu rechnen ist. Seine Leistung gilt als starkes Signal für die weitere Saison und seine sportlichen Ambitionen.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
Landesbeirat kritisiert Aussagen von Sandner Bürgermeister
Kommentare
95
Landesbeirat kritisiert Aussagen von Sandner Bürgermeister
Von der Babygang verfolgt
Kommentare
47
Von der Babygang verfolgt
Schweiz will für Crans-Montana-Opfer nun doch nicht zahlen
Kommentare
28
Schweiz will für Crans-Montana-Opfer nun doch nicht zahlen
Kostenexplosion an der Zapfsäule: Kurzurlaub wird teuer
Kommentare
25
Kostenexplosion an der Zapfsäule: Kurzurlaub wird teuer
Drohnenbeschuss der Hisbollah trotz Waffenruhe
Kommentare
22
Drohnenbeschuss der Hisbollah trotz Waffenruhe
Anzeigen
Ladies Night
Ladies Night
Kino, Sekt und beste Freundinnen!
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 