Schwazer überrascht mit 41 Jahren

Von: luk

Kelsterbach/Kalch – Der Südtiroler Geher Alex Schwazer hat mit 41 Jahren ein beeindruckendes sportliches Ausrufezeichen gesetzt. Bei einem internationalen Wettkampf in Deutschland, der zugleich als deutsche Meisterschaft gewertet wurde, gewann der ehemalige Olympiasieger die Marathon-Distanz im Gehen (42,195 Kilometer) in der Zeit von 3:01:55 Stunden. Damit stellte er zugleich einen neuen italienischen Rekord über diese Distanz auf.

Nur wenige Wochen zuvor hatte Schwazer im März bei den italienischen Meisterschaften in Alessandria sein Wettkampf-Comeback auf der Halbmarathon-Distanz im Gehen gegeben – einer Disziplin, die künftig auch ins Programm der Olympische Sommerspiele 2028 aufgenommen werden soll. Dort präsentierte sich der Kalcher bereits in guter Verfassung und hielt bis in die Schlussphase mit der Spitze mit.

Allerdings wurde er rund sechs Kilometer vor dem Ziel nach drei Verwarnungen von den Kampfrichtern gestoppt und entschied sich daraufhin, das Rennen aufzugeben. Dieser Rückschlag bremste den Routinier jedoch nicht nachhaltig.

Mit seinem Erfolg in Deutschland meldet sich Schwazer nun eindrucksvoll zurück und unterstreicht, dass auch jenseits der 40 noch mit ihm zu rechnen ist. Seine Leistung gilt als starkes Signal für die weitere Saison und seine sportlichen Ambitionen.